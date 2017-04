Masters 1000 Monte Carlo: Incredibile sconfitta di Andy Murray

Incredibile sconfitta per Andy Murray, n.1 del mondo negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il tennista britannico ha perso un match che sembrava vinto contro Albert Ramos che per la prima volta ha sconfitto un tennista n.1 del mondo.

Lo spagnolo si è imposto per 26 62 75 dopo 2 ore e 33 minuti di partita.

Da segnalare che Murray nel terzo e decisivo set si è trovato avanti per 4 a 0.

Sull’1 a 4 e servizio per l’iberico, Andy ha mancato due palle dal 15-40 per il 5 a 1.

Ramos, invece, sul 5 pari metteva a segno il break decisivo a 15 e chiudeva poi la partita nel game successivo per 7 a 5, con il n.1 del mondo che sotterrava in rete sulla palla match una palla corta.

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Andy Murray [1] Andy Murray [1] 6 2 5 Albert Ramos-Vinolas [15] Albert Ramos-Vinolas [15] 2 6 7 Vincitore: A. RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 4-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 df 0-40 df 3-0 → 4-0 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Murray 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Murray 0-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 A. Murray 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Murray – A. Ramos-Vinolas

02:32:56

32 Vincenti 32

36 Gratuiti 32

6 Aces 0

2 Double Faults 3

60% 1st Serve % 69%

30/52 (58%) 1st Serve Points Won 38/68 (56%)

13/35 (37%) 2nd Serve Points Won 14/31 (45%)

7/14 (50%) Break Points Saved 6/12 (50%)

14 Service Games Played 14

30/68 (44%) 1st Return Points Won 22/52 (42%)

17/31 (55%) 2nd Return Points Won 22/35 (63%)

6/12 (50%) Break Points Won 7/14 (50%)

14 Return Games Played 14

43/87 (49%) Total Service Points Won 52/99 (53%)

47/99 (47%) Total Return Points Won 44/87 (51%)

90/186 (48%) Total Points Won 96/186 (52%)

1 Ranking 24

29 Age 29

Glasgow, Scotland Birthplace Barcelona, Spain

London, England Residence Mataro, Spain

6’3″ (190 cm) Height 6’2″ (187 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 177 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2005 Turned Pro 2007

12/3 Year to Date Win/Loss 14/11

1 Year to Date Titles 0

45 Career Titles 1

$59,557,050 Career Prize Money $3,966,353