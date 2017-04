Roger Federer e la possibile prima posizione mondiale: “I tempi sono cambiati. Gioco meno tornei e, per avere qualche possibilità di tornare numero-uno, dovrei giocare incredibilmente bene tutti i grandi tornei”

Roger Federer, attualmente quarto giocatore del mondo nonché leader della Race, è tornato in queste settimane a sentir parlare della possibilità che lui possa tornare numero-uno del ranking a quasi trentasei anni. Sebbene i successi nei primi tre appuntamenti di prestigio della stagione (Australian Open, Indian Wells e Miami) possano contribuire ad accendere tale speranza, lo svizzero è ben conscio della difficoltà dell’impresa e, per lo più, non considera la rincorsa alla prima posizione tra le sue priorità.

“I tempi sono cambiati. Gioco meno tornei e, per avere qualche possibilità di tornare numero-uno, dovrei giocare incredibilmente bene tutti i grandi tornei. Sarà difficilissimo tornare numero-uno”, ha osservato Federer, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Il campione di Basilea, proseguendo, ha poi appunto fornito alcuni esempi di avversari che potrebbero rappresentare ostacoli critici verso il raggiungimento del prestigioso scopo di cui sopra: “Dovrò misurarmi con Nadal, Murray e Djokovic su tutti, ma anche con giocatori come Nishikori, Thiem e Wawrinka. Tutti potrebbero battermi, in qualunque torneo…”, ha concluso Federer, apparso piuttosto scettico in merito alla fattibilità della questione.

Edoardo Gamacchio