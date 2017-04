ITF Junior “Città di Firenze”: Musetti vince ancora, tutto facile per Bilardo e Pieri

Sta volgendo al termine la quarantaduesima edizione del torneo internazionale giovanile “Città di Firenze”, manifestazione ITF di Grado 2 che sta animando da diversi giorni a questa parte i campi in terra battuta del Circolo Tennis Firenze 1898.

Continua a stupire Lorenzo Musetti, classe 2002. Il 15enne azzurro, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei giovani più promettenti del nostro panorama assieme al 2003 Luca Nardi, è riuscito a sconfiggere l’ostico ceco Evzen Holis con lo score di 5-7 7-5 6-2, rimontando da uno svantaggio di 5-7 2-5. Parziale di undici giochi a due per l’azzurro, dunque, dall’ottavo gioco della seconda frazione. Ora sorride (parzialmente) il tabellone: domani, ai quarti di finale, Rottoli affronterà il qualificato svizzero Henry Von Der Schulenburg, che qui a Firenze ha vinto la sesta partita nel giro di pochi giorni. A farne le spese, questa volta, è stato il numero dodici del seeding, il danese Hjorth.

Oltre a Lorenzo, l’Italia può sorridere anche grazie a Francesco Forti, che ha battuto piuttosto agevolmente il brasiliano Soares Klier Junior, tenendo ancora accesa la speranza di una finale tutta italiana nel torneo maschile.

Niente da fare per Federico Iannacone e Davide Tortora, con quest’ultimo che seppur lottando non è riuscito a fermare la seconda testa di serie, il britannico Barnaby Smith.

Tra le ragazze, continuano a vincere Federica Bilardo e Tatiana Pieri. La prima, palermitana classe ’99 e terza testa di serie, ha lasciato quattro giochi alla tedesca Schmidt mentre la lucchese Pieri, allenata dal padre, si è sbarazzata della croata Oleksandra Oliynykova, la cui storia tutt’altro che allegra vi abbiamo raccontato nel resoconto della giornata di ieri.

Bilardo e Pieri, in coppia insieme, hanno raggiunto la finale del torneo di doppio femminile e domani, nel primo pomeriggio, scenderanno in campo per provare a conquistare il titolo.

RISULTATI TORNEO MASCHILE

(1) Ayeni b. (13) Lemstra 76 60

(7) Soto b. (11) Juras 63 62

Musetti b. Holis 57 75 62

(Q) Von Der Schulenburg b. (12) Hjorth 62 62

(6) Forti b. (9) Soares Klier Junior 62 61

(4) Paul b. (15) Fekiac 75 61

(8) Schouten b. (10) Iannacone 62 76

(2) Smith b. (WC) Tortora 63 36 62

RISULTATI TORNEO FEMMINILE

Tauson b. Radisic 60 61

(3) Bilardo b. (8) Schmidt 63 61

(4) Matusova b. Raducanu 26 75 64

(2) Pieri b. Oliynykova 63 62

Lorenzo Carini