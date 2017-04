Justin Henin parla del rientro di Maria Sharapova

Ex-numero uno del mondo e vincitrice in carriera di sette titoli dello Slam, Justine Henin ha fornito la propria opininione in merito all’imminente rientro di Maria Sharapova dalla squalifica ricevuta.

“La situazione è sicuramente delicata. Sfortunatamente, i tornei sono molto attratti dai grandi nomi e da ciò che i giocatori hanno fatto in passato. Personalmente, trovo che la situazione sia intollerabile”, ha dichiarato la belga, adoperando toni piuttosto decisi.

“La squalifica di Maria sta per finire e saranno la fine i tifosi a decidere quello che sia giusto e quello che sia sbagliato.”, ha proseguito la Henin, la quale aveva negli anni affrontato la Sharapova per dieci volte ed aveva trionfato in ben sette occasioni.

Edoardo Gamacchio