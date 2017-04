Sergio Palmieri parla delle Pre-Quali e wild card: “Nel femminile andranno alla Sharapova e alla Errani, nel maschile a Seppi e per l’altra.. aspettiamo gli ultimi risultati. Francesca non ha la classifica per giocare nemmeno le qualificazioni. Abbiamo sempre concesso una wild card a tutti, ma lei ha 36 anni”

Sergio Palmieri, direttore del torneo di Roma, ha parlato del torneo di Pre Qualificazione e delle wild card.

Wild card: “Nel femminile andranno alla Sharapova e alla Errani, nel maschile a Seppi e per l’altra… aspettiamo gli ultimi risultati”.

Regolamento Pre Quali: “Il regolamento delle pre-qualificazioni è lo stesso dello scorso anno. Uguale il numero dei partecipanti: 48 nel maschile e 48 nel femminile. La vincitrice delle pre-qualificazioni femminili andrà direttamente nel tabellone principale e altre quattro giocatrici andranno nel tabellone di qualificazione. Nel maschile, i due finalisti andranno direttamente nel main draw e altri quattro giocheranno le qualificazioni”.

Su Francesca Schiavone: “Francesca non ha la classifica per giocare nemmeno le qualificazioni. Abbiamo sempre concesso una wild card a tutti, ma lei ha 36 anni. Dobbiamo concedere spazio alle giovani. Se ci chiedesse una wild card per le pre-qualificazioni? Potremmo pensarci, ma non credo che una giocatrice che ha vinto il Roland Garros abbia intenzione di giocare le pre-qualificazioni a Roma”.

Quinzi alle pre quali?: “Sì, è convocato, deciderà lui se giocare o no. In ogni caso, ha tanto tempo davanti a sè”.

Fonte: SportFace