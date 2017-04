Francesca Schiavone lotta ma cede in tre set alla Kerber al primo turno del Wta di Monterrey

Francesca Schiavone è stata eliminata al primo turno del Wta Monterrey International (cemento, $ 250,000).

La tennista milanese è stata sconfitta dalla Nr. 1 del mondo Angelique Kerber, con il punteggio di 46 60 64 in un’ora e 41 minuti di gioco.

Buona prestazione della tennista italiana, ben messa in campo e in grado di mettere in difficoltà per lunghi tratti la più quotata avversaria. Alla lunga ha pagato la stanchezza e la solidità della tedesca nell’ultimo parziale ma abbiamo comunque assistito a un bel match giocato dall’azzurra.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: partenza sprint della Leonessa che, già al secondo gioco, brekka a zero portandosi avanti nel punteggio.

Il match si regolarizza, con le due contendenti attente al servizio e abili a concedere poche chance all’avversaria.

Con il passare dei minuti Francesca soffre e deve ricorrere a tutta la sua esperienza per risalire da 15-40 nel settimo gioco ed evitare così il controbreak; purtroppo la stessa giocata non le riesce due game dopo. Al termine di un gioco combattuto, finito ai vantaggi, la tedesca passa e si porta così sul 4-5 e servizio a disposizione.

Il gioco successivo vede la zampata della Leonessa! Come ai bei tempi, spinge e, aggressiva, si procura due set point. Il primo viene sprecato mentre il secondo è quello buono.

E’ 6-4 Schiavone in 37 minuti di gioco.

Secondo set: parziale a senso unico.

La Schiavone abbassa la guardia per qualche minuto e la Kerber dilaga.

Il break al primo gioco spalanca la strada alla tedesca che, in fiducia e solida come sempre, non concede nulla.

Il break viene replicato al terzo e al quinto gioco, dando così vita a un parziale a senso unico e rapido.

Finisce 6-0 per la Kerber in 23 minuti di gioco.

Terzo set: il trend positivo per la tedesca non si ferma, anzi, continua anche in questo parziale.

Già al primo game, la Leonessa va sotto 0-40, annulla due break point ma nulla può sul terzo. E’ subito break per la tedesca.

Break che finisce per essere decisivo, in quanto le due avversarie non concedono più nulla nei turni di battuta e i giochi scorrono veloci.

Il primo brivido lo si trova nel nono gioco, dove la tedesca si procura un match point, ben annullato da Francesca al servizio.

Il game successivo è quello finale. La Schiavone lotta ma nulla può: al secondo match point a disposizione la Kerber chiude.

E’ 6-4 per la tedesca in 41 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Monterrey Angelique Kerber [1] Angelique Kerber [1] 4 6 6 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 0 4 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Schiavone 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Kerber – F. Schiavone

01:40:08

1 Aces 3

0 Double Faults 4

68% 1st Serve % 65%

31/45 (69%) 1st Serve Points Won 33/56 (59%)

15/21 (71%) 2nd Serve Points Won 15/30 (50%)

1/3 (33%) Break Points Saved 6/11 (55%)

13 Service Games Played 13

23/56 (41%) 1st Return Points Won 14/45 (31%)

15/30 (50%) 2nd Return Points Won 6/21 (29%)

5/11 (45%) Break Points Won 2/3 (67%)

13 Return Games Played 13

46/66 (70%) Total Service Points Won 48/86 (56%)

38/86 (44%) Total Return Points Won 20/66 (30%)

84/152 (55%) Total Points Won 68/152 (45%)

1 Ranking 152

29 Age 36

Bremen, Germany Birthplace Milan, Italy

Puszczykowo, Poland Residence Milan, Italy

5′ 8″ (1.73 m) Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

150 lbs. (68 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

Pro (2003) Turned Pro Pro (1998)

12/7 Year to Date Win/Loss 6/8

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 7

$19,872,628 Career Prize Money $10,888,324

Davide Sala