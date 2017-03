Da Miami: Parlano Fognini e Nadal. Dichiara Fognini “Vedremo cosa mi dirà il dottore, se va bene continuare a competere o meno. Se sì, sono pronto per giocare la Coppa Davis. Mi diverto sempre a giocare per il mio Paese.” (compreso il video della partita)

Fabio Fognini

“Mi sentivo bene nel riscaldamento. Siamo stati un po’ sfortunati perché avevamo il vento contro in tutte e due le parti di campo. Ho sbagliato tante palle sicuramente, perché gli ho regalato il primo set. Poi nel secondo set ho giocato molto meglio e ho avuto le mie possibilità, ma alcuni punti sono stati decisivi. Sono rimasto molto sorpreso da come abbia servito bene Nadal al contrario di me.”

“Ho da alcune settimane questo problema, ho avuto anche dolore al polso. Poi si è spostato vicino il gomito e poi ho avuto anche un problema al tallone sinistro. Al momento sono davvero stanco. Quando tornerò a casa cercherò di risolvere questi due problemi. Ma sono contento di come ho giocato questa settimana e non vedo l’ora di fare lo stesso la prossima. Ora ho bisogno di recuperare, questa è la priorità. Poi la seconda è Flavia; la terza è la Coppa Davis. Vorrei sicuramente essere al 100%. Vedremo cosa mi dirà il dottore, se va bene continuare a competere o meno. Se sì, sono pronto per giocare la Coppa Davis. Mi diverto sempre a giocare per il mio Paese.”

“So che col tennis che ho posso competere a questo livello. Non è la prima volta che gioco con Rafa. Ovviamente questo è il mio miglior risultato sul cemento, dove comunque mi è sempre piaciuto giocare.”

Rafael Nadal

“Ho giocato un ottimo primo set mentre lui ha commesso degli errori. Nel secondo set ho avuto tante chance, e la cosa ideale sarebbe state sfruttarle, ma non l’ho fatto e allora in questi casi subentra qualche difficoltà soprattutto con queste condizioni di vento. Fabio è un giocatore in grado di alternare grandi punti ad errori. Poi la partita è diventata strana, non c’era molto ritmo e il secondo set è stato duro. Sono contento per come ho servito, non ho dovuto fronteggiare nessuna palla break in tutta la partita e ciò ti dà calma quando in risposta non sfutti le opportunità che hai.”

“Non penso mi condizionerà non aver vinto mai questo torneo e perso quattro finali, non sarà né un vantaggio né uno svantaggio. L’ultima finale l’ho giocata nel 2011 e non ho più pressione rispetto a quando gioco ad Indian Wells o a Monte Carlo. È sempre la stessa pressione. Sarebbe importante per me vincere un torneo che non ho mai vinto. Ma onestamente una vittoria o una sconfitta non cambieranno la mia carriera. Vincere mi permetterebbe di aggiungere un altro titolo al palmares”.