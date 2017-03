Challenger Sophia Antipolis: Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Sophia Antipolis | Terra | e64.000

(1) Bourgue, Mathias vs Bye

(WC) Vialmin, Matteo vs Mora, Maxime

Popyrin, Alexei vs (WC) Costa, Fabio

Bye vs (8) Lokoli, Laurent

(2) Lamasine, Tristan vs Bye

(WC) Tessa, Louis vs Skugor, Franko

Yakovlev, Andrey vs Jankovits, Yannick

Bye vs (6) Jahn, Jeremy

(3) Coppejans, Kimmer vs Bye

(WC) Calloud, Fabien vs (WC) Dodens, Pierre Louis

Wessels, Louis vs Benchetrit, Elliot

Bye vs (7) Janvier, Maxime

(4) Brands, Daniel vs Bye

Nys, Hugo vs (WC) Laurent, Yanais

Hoang, Antoine vs Middelkoop, Matwe

Bye vs (5) Krajinovic, Filip

CENTRAL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Louis Wessels vs Elliot Benchetrit

2. Hugo Nys vs [WC] Yanais Laurent (non prima ore: 11:00)

3. [WC] Louis Tessa vs Franko Skugor (non prima ore: 13:00)

COURT 9 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Fabien Calloud vs [WC] Pierre Louis Dodens

2. Alexei Popyrin vs [WC] Fabio Costa (non prima ore: 11:00)

3. [WC] Matteo Vialmin vs Maxime Mora

COURT 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Antoine Hoang vs Matwe Middelkoop

2. Andrey Yakovlev vs Yannick Jankovits (non prima ore: 11:00)