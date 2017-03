Masters 1000 Miami: Roger Federer vince una partita rocambolesca contro Tomas Berdych, annullando anche due match point consecutivi e vincendo per 8 punti a 6 al tiebreak del terzo set (Video)

Federer in semifinale

Roger Federer ha conquistato le semifinali nel torneo Masters 1000 di Miami ($6.993.450, hard).

L’ex n.1 del mondo ha sconfitto nei quarti di finale Tomas Berdych con il risultato di 62 36 76 (6) in 1 ora e 58 minuti di partita.

In semifinale sfiderà uno tra Nick Kyrgios o Alexander Zverev.

Da segnalare che Roger nel primo set piazzava il break nel primo game (a 30), con Berdych che sul break point commetteva un errore di diritto.

Sul 4 a 2 lo svizzero giocava un game perfetto in risposta, piazzando 4 vincenti ed ottendendo il break a 15, dopo una bellissima palla corta sulla palla break.

Sul 5 a 2 l’ex n.1 del mondo teneva a 30 il turno di battuta e con un ace sul set point chiudeva la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set sul 3 a 4 e dopo essere andato a due punti dal break nel game precedente, Federer cedeva il turno di battuta, dopo aver commesso un doppio fallo sul 15-0 e perdendo il servizio a 15.

Sul 5 a 3 il ceco metteva a segno un fondamentale ace sul 30 pari e poi chiudeva con un rovescio vincente, dopo uno scambio prolungato, la frazione per 6 a 3.

Nel terzo set accadeva di tutto. Federer si portava sul 5 a 2, grazie al break nel sesto game, cedeva però malamente il turno di servizio sul 5 a 3, quando perdeva a 0 la battuta dopo aver commesso un doppio fallo sullo 0-15 e steccato un diritto sul break point.

Sul 4 a 5 il ceco annullava sul 30-40 una palla match, con un servizio vincente (di seconda) tirata al massimo della forza.

Si andava al tiebreak e qui Roger sotto per 4 a 6, annullava due palle match, il primo con un diritto in rete del ceco ed il secondo piazzando un servizio vincente.

Sul 6 pari lo svizzero si conquistava il secondo match point con un ace e poi nel punto successivo Berdych si scioglieva e commetteva un doppio fallo di un metro, con Roger che approdava alle semifinali per 8 punti a 6.

La partita punto per punto



ATP Miami Roger Federer [4] Roger Federer [4] 6 3 7 Tomas Berdych [10] Tomas Berdych [10] 2 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 2*-1 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Federer 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 R. Federer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Federer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-4 → 3-5 T. Berdych 0-15 df 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Berdych 15-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Berdych 15-0 30-0 ace 3-1 → 3-2 R. Federer 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

R. Federer – T. Berdych

01:57:07

37 Vincenti 37

22 Gratuiti 27

11 Aces 9

5 Double Faults 4

60% 1st Serve % 54%

36/51 (71%) 1st Serve Points Won 40/51 (78%)

19/34 (56%) 2nd Serve Points Won 21/44 (48%)

2/4 (50%) Break Points Saved 5/8 (63%)

14 Service Games Played 15

11/51 (22%) 1st Return Points Won 15/51 (29%)

23/44 (52%) 2nd Return Points Won 15/34 (44%)

3/8 (38%) Break Points Won 2/4 (50%)

15 Return Games Played 14

55/85 (65%) Total Service Points Won 61/95 (64%)

34/95 (36%) Total Return Points Won 30/85 (35%)

89/180 (49%) Total Points Won 91/180 (51%)

6 Ranking 14

35 Age 31

Basel, Switzerland Birthplace Valasske Mezirici, CZE

Switzerland Residence Monte-Carlo, Monaco

6’1″ (185 cm) Height 6’5″ (195 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 200 lbs (90 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1998 Turned Pro 2002

13/1 Year to Date Win/Loss 10/5

2 Year to Date Titles 0

90 Career Titles 13

$102,814,690 Career Prize Money $26,761,144