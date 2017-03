Polemica alla fine del match tra Denis Shapovalov e Liam Brody

Nel corso di un match di primo turno al Challenger di Leon, l’ennesimo spiacevole episodio di tensione di questa settimana è andato in scena tra i due giocatori impegnati nella partita.

Liam Brody ha nettamente avuto la meglio su Denis Shapovalov e, dopo un freddissimo saluto che i due si sono scambiati nei pressi della rete, tra l’inglese ed il canadese è andato in scena un alterco dai toni piuttosto accesi. Per placare gli animi, è stato necessario l’intervento dell’arbitro.

Live at Leon Challenger: 1R- [LL] Liam Broady surprises Denis Shapovalov 62,63, leading to a rather weird handshake at the net at the end. pic.twitter.com/XsJGXf1idd

— Canada's Tennis News (@CdnTennisNews) 29 marzo 2017