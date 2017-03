Dal 2019 rivoluzione nel circuito ITF e cambamenti radicali. Meno professionisti e spazio maggiore ai giovani

L’International Tennis Federation, attraverso un comunicato stampa odierno, ha annunciato una storica ristrutturazione nel mondo del tennis, con un programma di riforme che diminuirà drasticamente il numero dei professionisti. La creazione di un Itf Transitation Tour permetterà, dall’anno 2019, l’accesso nel tennis professionistico ai giovani giocatori di talento provenienti dal mondo juniores.

Un’analisi effettuata nel periodo 2001-2013 ha evidenziato che ci sono troppi giocatori che cercano di competere nel circuito professionistico (attorno ai 14 mila) e pochi di questi riescono a chiudere in pareggio a livello economico. Altro dato emerso da questa attenta analisi è la difficoltà dei giovani tennisti a emergere e raggiungere i massimi livelli e le problematicità che stanno incontrando molti giovani giocatori nel passaggio tra il mondo juniores e quello del professionismo.

Per ovviare a questo il Consiglio dell’Itf ha varato la creazione di un Itf Transitation Tour, appositamente creato per i giovani, che permetterà la transizione dalla categoria junior a quella professionistica. Questo nuovo circuito verrà creato tramite il riposizionamento degli attuali ITF da 15000$, che non faranno più parte della categoria del Pro Circuit dal 2019. I punti conquistati nel Transition Tour daranno l’accesso ai tornei ITF Pro, che offriranno poi a loro volta punti ATP/WTA. Questi tornei saranno tenuti su base locale al fine di ridurre i costi per gli organizzatori e i giocatori.

La volontà dell’Itf è quella di diminuire drasticamente il numero dei tennisti professionisti in competizione per i punti ATP/WTA, portando il numero a 1500 tra uomini e donne. Questo nuovo approccio introduce una chiara intenzione: quella di rendere più efficace il percorso professionale e garantire che i livelli di premio in denaro nell’ITF Pro Circuit possano garantire il mantenimento economico di tutti i professionisti.

Queste le parole del presidente dell’ITF David Haggerty: “Lo studio del Player Pathway dell’Itf è la più completa revisione del tennis professionistico mai intrapresa. Oltre 14000 giocatori gareggiano a livello professionale ed è decisamente un numero elevato. Cambiamenti radicali sono necessari affinchè si affronti la questione del passaggio tra junior e pro. Abbiamo fatto già un importante passo in avanti aumentando i livelli dei montepremi nell’ITF Pro Circuit. Il passo successivo è quello di garantire un gruppo minore di veri giocatori professionisti. Al tempo stesso è imperativo che non diminuiamo le possibilità, per giocatori di qualsiasi nazione, di raggiungere il sogno della top 100. Crediamo che l’introduzione di una nuova categoria per accedere al professionismo consentirà ai giocatori di muovere i primi passi e misurare i loro progressi”.

