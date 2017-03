Combined Miami: Kyrgios batte Zverev in una partita spettacolo. Caroline Wozniacki sfiderà Johanna Konta in finale (Video)

Nella notte italiana due talenti straordinari abbagliano Miami. Nick Kyrgios e Alexander Zverev danno vita ad una partita fantastica, emozionante, palpitante e ricca di colpi di scena. Alla fine a prevalere è l’australiano in tre set in un incontro in cui è davvero successo qualsiasi cosa.

Johanna Konta ha sconfitto nella seconda semifinale Venus Williams con il risultato di 64 75 e mette a segno un attimo ottimo risultato dopo aver eliminato Simona Halep nei quarti di finale.

Ora sfiderà nella finalissima Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki è la prima finalista del torneo WTA Premier Mandatory di Miami dopo aver sconfitto in tre set Karolina Pliskova con il punteggio di 5-7 6-1 6-1.

Dopo un primo set molto equilibrato, che sembrava segnare le dinamiche della partita, la danese è definitivamente tornata tra le grandi con una prova non banale di tattica e freddezza mentale recuperando lo svantaggio e vincendo la partita con agilità.

In finale sfiderà una tra Venus Williams o Johanna Konta.

Combined Miami | Cemento | – Quarti di Finale M – Semifinali F

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [12] Caroline Wozniacki vs [2] Karolina Pliskova



WTA Miami Caroline Wozniacki [12] Caroline Wozniacki [12] 5 6 6 Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 7 1 1 Vincitore: C. WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Pliskova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 5-1 → 6-1 C. Wozniacki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 K. Pliskova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 K. Pliskova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Wozniacki 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Wozniacki 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [4] Roger Federer vs [10] Tomas Berdych (non prima ore: 21:00)



ATP Miami Roger Federer [4] Roger Federer [4] 6 3 7 Tomas Berdych [10] Tomas Berdych [10] 2 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 2*-1 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Federer 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 R. Federer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Federer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-4 → 3-5 T. Berdych 0-15 df 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Berdych 15-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Berdych 15-0 30-0 ace 3-1 → 3-2 R. Federer 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [16] Alexander Zverev vs [12] Nick Kyrgios (non prima ore: 01:00)



ATP Miami Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 4 7 3 Nick Kyrgios [12] Nick Kyrgios [12] 6 6 6 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* ace 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Zverev 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [11] Venus Williams vs [10] Johanna Konta (non prima ore: 03:00)



WTA Miami Venus Williams [11] Venus Williams [11] 4 5 Johanna Konta [10] Johanna Konta [10] 6 7 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 V. Williams 0-15 0-30 df 0-40 df 5-5 → 5-6 J. Konta 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 V. Williams 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-3 → 4-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 V. Williams 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Konta 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 V. Williams 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 V. Williams 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 0-2 → 0-3 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Williams 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Brian Baker / Daniel Nestor



ATP Miami Lukasz Kubot / Marcelo Melo [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [6] 6 6 Brian Baker / Daniel Nestor Brian Baker / Daniel Nestor 4 3 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-3 → 6-3 B. Baker / Nestor 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 4-2 → 5-2 B. Baker / Nestor 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 B. Baker / Nestor 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 B. Baker / Nestor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Baker / Nestor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Baker / Nestor 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-3 → 4-4 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Baker / Nestor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 2-2 → 3-2 B. Baker / Nestor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 B. Baker / Nestor 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Nicholas Monroe / Jack Sock vs [3] Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 23:00)