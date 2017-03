Rafael Nadal: “Se l’80% dei tornei è sul cemento, è normale che i migliori giocatori siano specialisti dei campi sul duro. Non capisco perché tutti gli anni che mi sono qualificato per la Masters Cup ho dovuta giocarla sul cemento quando per qualificarmi ho dovuto giocare anche su altre superfici”

Rafael Nadal ha parlato della diminuzione dei tornei su terra rossa e della possibilità di giocare la Masters Cup di fine anno cambiando ogni anno la superficie.

“Ci sono ogni giorno meno tornei sulla terra battuta e ovviamente ci sono meno giocatori forti su questa superficie.

Se l’80% dei tornei è sul cemento, è normale che i migliori giocatori al mondo siano specialisti dei campi in cemento. Quindi se mettiamo sempre più tornei sul duro, nessun top player sarà specialista sulla terra rossa e tutti vorranno giocare sul cemento. In passato c’erano più tornei sulla terra e tanti grandi e diversi giocatori come Gaudio, Ferrero, Coria, Carlos Moya”.

“L’ATP vuole sempre di più tornei in cemento. Se è questo che vogliono per questo sport allora va bene. Tra l’altro questi cambiamenti radicali accadrebbero quando io probabilmente non giocherò più, quindi parlo per il bene del tennis. È la stessa cosa della Masters Cup che si gioca sul duro ogni anno. Non capisco. Non capisco perché tutti gli 11-12 anni che mi sono qualificato per la Masters Cup ho dovuta giocarla sul cemento quando per qualificarmi ho dovuto giocare sull’erba, terra, cemento e indoor. Più tornei sul rapido ci sono, meno tornei sulla terra ci saranno, e per il fisico questa è la cosa peggiore possibile.”