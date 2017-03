Il cyber bullismo sbarca nel tennis: cosa fare?

All’indomani dell’inattesa sconfitta della statunitense Madison Keys subita dalla spagnola Arruabarrena hanno fatto discutere le offese ricevute a mezzo social e diffuse dalla stessa tennista a stelle e strisce, con la sensazione che ancora una volta siano volate parole grosse, frasi che rasentano l’odio (razziale?) e le minacce di morte.

Il caso della Keys è solo l’ultimo, il più recente, in una deriva che porta gli sportivi di tutto il mondo a confrontarsi sempre di più con un nemico tanto vicino quanto oscuro, in quelle reti sociali che idealmente dovrebbero rappresentare un bacino d’utenza di tifosi e supporters e che invece si convertono in nemici: protetti dallo schermo del proprio pc, del proprio tablet o del semplice cellulare, questi “uomini” fanno si che la propria cattiveria prenda fiato, corra e si diffonda a macchia d’olio, per sempre più situazioni annoverabili nel cosiddetto cyber bullismo, quando le intimidazioni e gli spergiuri camminano nell’ombra di internet.

Lasciando stare gli stupidi pareri di chi afferma che uno sportivo che si mette in piazza se la va a cercare (davvero esiste nel 2017 qualcuno che può giustificare tali comportamenti?), il fenomeno comincia a preoccupare, sfociando in alcuni casi addirittura nello stalking che spaventa e condiziona.

Come sempre accade di fronte a fenomeni di tal fatta l’unica strada percorribile è quella dell’inasprirsi delle pene, con i colpevoli da punire non solo con multe salate ma anche con il carcere, qualora sia presente addirittura l’aggravante della reiterazione.

Lo scenario che si presenta di fronte agli occhi del mondo è inquietante, non c’è che dire: prendiamo il caso di uno scommettitore che perde un’ingente di somma di denaro e che è proprietario di un profilo social…indovinate dove potrebbe scaricare la propria rabbiosa e insensata frustrazione? Non va dimenticato che una partita di tennis è solo una partita di tennis, si può perdere da favoriti e si può vincere quando non lo si è.

È pur vero che le reti sociali stanno sempre più intensificando misure che possano arginare il male che corre per la rete, anche se il sistema è ovviamente complesso e simili problemi risultano difficilmente risolvibili: cosa fare allora per provare a frenare tale disagio? Semplice e immediata la risposta: denunciare, denunciare, denunciare.

Ben venga l’azione della Keys che rende pubblico lo schifo ricevuto, ben venga l’azione di qualsiasi altro sportivo che cerca di intimorire proprio chi vorrebbe intimorire, attraverso la rivelazione dell’assenza di paura…non ti temo, puoi dirmi e scrivermi quello che vuoi, offendimi, denigrami, minacciami…non ti temo. Le autorità competenti faranno il resto.

