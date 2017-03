Davis Cup: Belgio vs Italia. Ecco tutti i convocati

In vista dell’incontro di Coppa Davis tra Belgio e Italia valido per i quarti di finale del World Group 2017 in programma dal 7 al 9 aprile a Charleroi (indoor hard), il capitano della squadra azzurra Corrado Barazzutti ha convocato i seguenti giocatori: Paolo Lorenzi, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andreas Seppi.

Johan Van Herck, capitano della squadra belga, ha convocato: Ruben Bemelmans, Steve Darcis, David Goffin e Joris De Loore.