Masters 1000 Miami: Fognini recupera un set a Chardy e vola agli ottavi, dove sfiderà Young per un posto nei quarti (di M. Mazzoni)

Bravo Fabio Fognini! Parte lento, il suo tennis non gira, non fa male, e subisce la potenza di Chardy. Ma è bravo a non scomporsi, a restare in partita e girarla, salendo in tutti i settori e prendendosi di forza il match. Una rimonta che gli vale una grande chance: di fronte negli ottavi troverà Donald Young. Un match tutt’altro che impossibile, da vincere per salire ai quarti di un Masters1000 sul cemento, Sarebbe uno dei miglior risultati in carriera per il ligure.

Restando alla partita di oggi, “Fogna” era sceso in campo col piede sbagliato. Fin dai primi colpi s’era visto un giocatore più lento, corto nel palleggio, poco intenso e incapace di cambiare ritmo, la sua miglior qualità. L’atteggiamento era tranquillo, ma troppo attendista. Lontano dalla riga di fondo, e spesso in leggero ritardo sulla palla, non faceva “male” al rivale, venendo sballottato in difesa. Inoltre Chardy era solido nel suo schema servizio e dritto, facendo soprattutto la differenza con sbracciate di dritto imprendibili. Costretto a rincorrere con i piedi ben lontani dalla riga di fondo, Fabio non riusciva a girare gli scambi, e nemmeno portarli sulla diagonale di rovescio, il mismatch a lui più favorevole.

Perso il primo set, nel secondo Fognini ha iniziato ad ingranare, colpo dopo colpo. Il servizio ha trovato ritmo, ed anche coi i piedi è diventato sempre più dinamico, guadagnando in lunghezza dello scambio e ritrovando una posizione più vicina alla riga di fondo. Il suo match s’è infiammato con il break decisivo a metà secondo set. Da lì in avanti tutto è cambiato, e quello che non funzionava nel primo ha iniziato a funzionare molto bene. Dritto sempre più preciso e lungo, servizi esterni ad aprirsi il campo, risposte più continue, qualche rovescio fulminante, soprattutto nei momenti decisivi. E’ stato bravo ad aver pazienza, a non abbandonare mai il match mentalmente e cogliere le chance che si è conquistato. E’ salito e non si è preso pause mentali, questo forse l’aspetto più interessante della vittoria. Molte volte Fabio, dopo partenze così incerte, non riesce a ad entrare nel match e salire di intensità. E’ stato bravo oggi a farlo, a ritrovare sensazioni ed intensità, facendo valere la maggior completezza tecnica rispetto al rivale. Ecco la cronaca del match.

Si inizia con l’azzurro al servizio. Ace esterno, poi la prima scompare. Si scambia, non a grandissimo ritmo, con il francese che cerca insistentemente il dritto, suo colpo migliore. Due doppi falli costano a Fabio la prima palla break. Pizzica il rovescio del francese, che sbaglia subito il back, ed anche nello scambio successivo. 1-0 Fognini, nonostante i due doppi falli. A zero Chardy tiene il servizio, 1 pari. Male Fabio nel terzo game: nastro sfortunato, due errori in spinta e 0-40. Un lob cortissimo gli costa subito il break, 2-1 Chardy. Fabio rispetto alla partenza strepitosa di venerdì vs. Sousa è assai meno sciolto, e falloso. Arriva appena in ritardo sulla palla – ed il dritto di Jeremy è veloce… – e gli errori fioccano. Il francese gioca più sciolto, affidandosi alla sua tattica preferita: servizio potente e dritto a sfondare, preferibilmente inside-out. L’italiano non graffia alla risposta, 3-1 Chardy, che continuando a spingere sale 0-30. Finalmente Fognini si scuote, trova lunghezza col dritto e riesce a muovere l’avversario, fin qua in totale controllo. Quattro punti di fila, game per Fabio, ora più aggressivo e con i piedi più vicini alla riga di fondo. 3-2 Chardy.

Il livello generale è modesto, tanti errori e pochi scambi divertenti. Jeremy sbaglia qualcosa, ma si salva con un paio di belle prime, salendo 4-2. Anche Fognini prende ritmo con la prima, e resta in scia, 4-3. Ottavo game, Jeremy si “incarta”, smarrendo la prima e commettendo qualche errore brutto, come uno smash non impossibile che gli costa il 15-40, e palle break per Fabio. Troppo arretrato Fognini, rincorre e non riesce ad incidere, chance mancate. Il francese invece si “mangia” il campo in avanzamento, lasciando partire la potenza del suo dritto appena possibile. 5-3 Chardy. Forte del vantaggio, il francese ci prova, spinge a tutta già dalla risposta, prendendosi rischi. 0-30 e 15-40, due set point Chardy. Annulla il primo Fabio con un buon rovescio lungo linea in contro piede. Attacca (finalmente!) sulla seconda, e con coraggio si prende il punto a rete. Chardy però non molla, tira un paio di mazzate col dritto e strappa ancora il servizio all’azzurro, chiudendo 6-3. Un set ampiamente meritato per il transalpino, più offensivo ed intenso, pronto a prendere l’iniziativa e spingere col colpo migliore. Male invece l’azzurro, troppo passivo, attendista, ed incapace di invertire l’inerzia del match facendo fruttare il suo talento.

Secondo set, Chardy al servizio. Il canovaccio del match pare non cambiare, con Jeremy a spingere e Fabio a rincorrere, senza incidere alla risposta. In due minuti e quasi senza scambiare, 1-0 Chardy.

Fognini inizia meglio il secondo set alla battuta: buone traiettorie esterne, più rapido ad anticipare le risposte del rivale e prenderlo in contropiede. A 30 tiene il servizio ed impatta 1 pari. Sulla scia del buon game, Fabio lascia partire un paio di rovesci notevoli, come il lungo linea che fulmina il francese e gli vale lo 0-30. Col servizio Chardy fa la differenza (90% di punti vinti con la prima per lui fino a questo momento del match, solo 2 punti persi), si va ai vantaggi. Un altro rovescio passante giocato da Fabio da ben fuori dal campo, pizzica fuori posizione Chardy, che affossa in rete una difficile volee. Palla break per Fabio, che però non riesce ad arginare il “solito” schema servizio potente e dritto in avanzamento. Si salva il francese, 2-1. Al cambio di campo l’azzurro si fa massaggiare vigorosamente il braccio destro nel medical time out, sembra dolorante ma va a servire. Alterna qualche buona giocata ed errori, sempre poco intenso e continuo. 2 pari. Jeremy adesso vola al servizio, “Fogna” non può nulla. 3-2 per il francese. Risponde l’azzurro, un game facile, 3 pari, ed i suoi colpi ora sono più veloci, lunghi e precisi. Fabio trova un passante in corsa fantastico, che forse fa innervosire il rivale, molto rigido nell’attacco seguente. 0-30. La prima da sinistra non va, Fognini alza lo spin del suo dritto, provocando un errore banale di Jeremy. 15-40, due chance di break. Buona la seconda, punisce un attacco troppo corto del francese, e finalmente arriva il sorpasso. 4-3 Fognini, ora al servizio. Più nervoso adesso Chardy, ci prova a prende rischi eccessivi, sbagliando la misura col dritto. Bravo Fognini a non scomporsi ad una chiamata di fallo di piede, consolida il break salendo 5-3. Il francese ritrova la prima, un paio di Ace e resta in scia, 4-5. L’azzurro va a servire per chiudere il secondo set, ma il francese è aggressivo sulle seconde di battuta. Due brutti errori di “Fogna” sotto pressione, 0-30. Ritrova la prima nel momento più critico, avanza e chiude col dritto. Tre punti di fila, set point Fognini. Troppo debole il servizio, una sbracciata imprendibile di Jeremy lo cancella. Bravo Fabio a prendersi il rischio attaccando, altro set point. Lo trasforma servendo bene. 6-4 Fognini, salito al servizio, più continuo nella spinta e soprattutto bravo a dare la zampata che gli è valsa il break decisivo. Cresciuto in tutti i numeri Fabio, meno errori e più vincenti.

Terzo set, Chardy alla battuta, ma è Fognini a prendersi il campo. Spinge finalmente anche alla risposta, avanza e chiude, anche con buona mano. Sale 0-30. Jeremy si aggrappa alla potenza della prima di servizio, salvando un bel game con 4 punti. 1-0 Chardy. Anche Fabio adesso serve bene e spinge col dritto, pungente e preciso. Il livello si è alzato, ed anche lo spettacolo, con punti più interessanti. 1 pari. Anche Jeremy ora spinge a tutta, trovando buoni angoli, e Fabio ci prova in difesa, facendogli sempre rigiocare un colpo in più. 2-1 Chardy, risponde Fognini, 2 pari. Quinto game, Fabio mette pressione a Chardy, che non riesce a fare la differenza con il servizio. 0-30 e 0-40, il francese affretta i tempi e sbaglia. Tre palle break molto importanti. Trasforma la seconda, molto fortunato con il nastro che rende quasi ingiocabile la risposta da destra. Break Fognini, avanti 3-2 e servizio. Adesso Fabio sembra in controllo del match: sbaglia pochissimo, tiene buoni ritmi e soprattutto riesce spesso ad inchiodare lo scambio sulla diagonale del rovescio, dove è tecnicamente superiore al rivale. Anche la prima di servizio c’è, a zero consolida il vantaggio, 4-2 Fognini. Il francese non molla, ritrova precisione alla battuta e resta in scia, 4-3 Fognini. L’azzurro è molto presente adesso in campo, preciso e continuo con tutti i colpi, assai lungo col dritto, forza l’errore di Jeremy. A quindici sale 5-3. Ci prova alla risposta, ma non è fortunato. Chardy tiene il servizio, sotto 4-5. Fabio serve per la vittoria. Il rivale spinge, apre il campo ma resta in una posizione scomoda e Fognini entra col turbo di dritto, 15-0. Non molla Chardy, pizzica la riga, 15 pari, e trova un cambio di ritmo per lui inusuale col rovescio, 15-30. Bravo il ligure a non tremare, attacca col dritto per il 30 pari. Attacca ma è la larga la volee del francese, 40-30 e match point Fognini. Il dritto dal centro muore sul nastro, si va ai vantaggi, e da destra Chardy punge col dritto. Cancella la palla break con bravura Fabio, si toglie dalle stringhe una gran risposta e poi chiude col dritto esterno. Il quinto doppio fallo costa un’altra palla break, ma la cancella ancora col dritto in avanzamento inside-out. Una gran prima esterna apre il campo, chiusura facile e secondo match point. La risposta è precisa, Chardy non molla. Nemmeno Fabio, che attende e attacca al momento giusto, chiudendo di volo. Terzo match point. Chiude Fabio col dritto! Una partita iniziata male, ma è salito ed è andato a prendersela. Adesso ci sarà Donald Young per un posto nei quarti. Soprattutto c’è una grande occasione per Fabio.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Miami Jeremy Chardy Jeremy Chardy 6 4 4 Fabio Fognini Fabio Fognini 3 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-5 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Chardy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df ace 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Chardy – F. Fognini

02:06:21

17 Aces 4

4 Double Faults 5

63% 1st Serve % 58%

41/52 (79%) 1st Serve Points Won 38/56 (68%)

14/30 (47%) 2nd Serve Points Won 23/41 (56%)

5/7 (71%) Break Points Saved 5/7 (71%)

14 Service Games Played 15

18/56 (32%) 1st Return Points Won 11/52 (21%)

18/41 (44%) 2nd Return Points Won 16/30 (53%)

2/7 (29%) Break Points Won 2/7 (29%)

15 Return Games Played 14

55/82 (67%) Total Service Points Won 61/97 (63%)

36/97 (37%) Total Return Points Won 27/82 (33%)

91/179 (51%) Total Points Won 88/179 (49%)

77 Ranking 40

30 Age 29

Pau, France Birthplace Sanremo, Italy

Liège, Belgium Residence Arma di Taggia, Italy

6’2″ (187 cm) Height 5’10” (177 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2004

5/6 Year to Date Win/Loss 7/6

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 4

$6,626,492 Career Prize Money $8,072,267