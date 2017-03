ITF – FUTURE Quali e MD dal 25/03 al 31/03 – 71 azzurri in campo nelle quali

Quarantotto nel circuito maschile e almeno ventitré nel circuito femminile le presenze con i colori italiani. Ritornano in campo Marcora nel torneo di Madrid e Matteo Trevisan a Lisbona in Portogallo, si rivede Adelchi Virgili impegnato ad Heraklion in Grecia.

ITALIA F6 25.000 SANTA MARGHERITA DI PULA – terra all’aperto

MD: Marco CECCHINATO [1], Lorenzo GIUSTINO [3], Salvatore CARUSO [5], Walter TRUSENDI, Matte VIOLA, Andrea BASSO, Antonio MASSARA, Jacopo STEFANINI (WC), Gianluca DI NICOLA (WC)

QUALI: Filippo BALDI [2], Riccardo BALZERANI [5], Antonio CAMPO [7], Alexander WEIS, Luca PREVOSTO [12], Giorgio PORTALURI [14], Horst RIEDER [15] e altri 10 azzurri

CROAZIA F4 OPATIJA – terra all’aperto (15)

MD: Davide GALOPPINI, Fabrizio ORNAGO, Nicola GHEDIN

QUALI: Corrado SUMMARIA [5], Andrea GUERRIERI [9], Andres Gabriel CIURLETTI [11], Marco DI MARO, Lorenzo DI MARO, Gianluca GRISON, Giovanni AGOSTINETTO, Matteo GHELLI, Gabriele CASSIA, Nicolo BARBIERI, Ervin Haris EMINEFENDIC, Leonardo CHIARI, Francesco CORIANI, Simone CACCIAPUOTI, Christian MELUZZI

TUNISIA F12 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Marco BORTOLOTTI [5], Alessandro PETRONE

QUALI: Andrea BORRONI [15], Lorenzo CORIONI, Matteo DE VINCENTIS, Giuliano BENEDETTI, Kevin PORTMANN, Lorenzo SERODDI, Alessandra PROCOPIO

PORTOGALLO F4 LISBONA – cemento all’aperto

MD: Alessandro BEGA [2], Lorenzo FRIGERIO [7], Matteo TREVISAN

QUALI: Gianluca ACQUAROLI [12], Gianluca BERGOMI

EGITTO F11 SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Claudio FORTUNA [5], Francesco VILARDO [8]

QUALI: Erwin TROEBINGER, Davide NEGROTTI (WC)

GRECIA F4 HERAKLION – cemento all’aperto

MD: Adelchi VIRGILI, Andrea VAVASSORI

QUALI: Liam CARUANA [6], Alvise MONTRESOR, Andrea BOLLA

INDONESIA F4 JAKARTA – cemento all’aperto

QUALI: Giuseppe FARAONE

SPAGNA F9 MADRID – terra all’aperto

MD: Stefano TRAVAGLIA [3], Roberto MARCORA

TURCHIA F12 ANTALYA – terra all’aperto

MD: Matteo TINELLI (WC) ?

QUALI: Federico MACCARI [13]

FEMMINILE

$25.000 SANTA MARGHERITA DI PULA – terra all’aperto

MD: Jasmine PAOLINI [5], Martina TREVISAN, Jessica PIERI (WC), Georgia BRESCIA (WC) ?

QUALI: Camilla ROSATELLO, Martina DI GIUSEPPE, Claudia GIOVINE, Martina CAREGARO, Nastassja BURNETT, Alice MATTEUCCI, Alberta BRIANTI, Ludmilla SAMSONOVA, Cecilia PATTACINI, Giulia FERRARI, Martina BIAGIANTI, Barbara DESSOLIS, Sarah STOERBRAUCK

$60.000 CROISSY – BEAUBOURG – cemento coperto

1°TURNO QUALI

h.13.30 Cristiana FERRANDO 342 – Diana MARCINKEVICA [5] 295

h.17.30 Giulia GATTO MONTICONE 368 – Tayisiya MORDERGER 434

HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Giorgia MARCHETTI, Federica ARCIDIACONO

QUALI: Gaia SANESI ?, Federica PRATI, Francesca SELLA, Sara MARCIONNI

SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Lucrezia STEFANINI

QUALI: Verena HOFER [1], Anna Maria PROCACCI [7]

OBIDOS – tappeto sintetico all’aperto

MD: Anna Giulia REMONDINA [7], Corinna DENTONI [8]

HERAKLION – terra all’aperto

QUALI: Giulia CRESCENZI, Maria Carla D’ANNUNZIO

ISTANBUL – cemento coperto

QUALI: Claudia COPPOLA [4] (WC)

$25.000 MORNINGTON – cemento all’aperto

QUALI: Martina CALIARI

Davide Campanini