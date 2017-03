Fabio Fognini e Joao Sousa discutono dopo il match (Video)

Due giocatori con una forte personalità nel circuito ATP, Fabio Fognini e João Sousa si sono scambiate un paio di parole accese dopo l’incontro vinto da Fabio nel secondo turno del torneo di Miami.

Quando sembrava che la conversazione fosse finita, Fabio si è arrabbiato ulteriormente ed è arrivato il Giudice di Sedia Cedrid Mourier, per placare il talentuoso tennista ligure.

Fognini having another hissy fit and was restrained by linesman pic.twitter.com/rd3aPd4Vco

— Lizzy P Rose (@lizzyprose) 24 marzo 2017