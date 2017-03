Challenger Quanzhou: Finale tutta italiana. Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano si sfideranno per il titolo (Video)

Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano volano in finale nel torneo challenger di Quanzhou.

Nella prima semifinale il 20enne romano, numero 338 Atp, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto per 64 36 63, in poco più di un’ora e tre quarti di gioco, il tedesco Maximilian Marterer, numero 143 Atp e quinto favorito del seeding.

Thomas Fabbiano invece ha superato nella seconda semifinale il bielorusso Ilya Ivashka, numero 185 del ranking mondiale, ritiratosi sul punteggio di 4-0 in favore dell’azzurro dopo appena 26 minuti di partita.

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat



CH Quanzhou Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] 6 6 Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [4] 3 4 Vincitori: BEGEMANN / BURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Begemann / Bury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 5-4 → 6-4 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-4 → 5-4 A. Begemann / Bury 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Begemann / Bury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Begemann / Bury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Begemann / Bury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

2. [5] Maximilian Marterer vs [Q] Matteo Berrettini (non prima ore: 05:00)



CH Quanzhou Maximilian Marterer [5] Maximilian Marterer [5] 4 6 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 3 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Marterer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Marterer 0-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 M. Marterer 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 M. Marterer 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

9 Aces 125 Double Faults 162% 1st Serve % 68%38/53 (72%) 1st Serve Points Won 39/51 (76%)16/33 (48%) 2nd Serve Points Won 11/24 (46%)1/5 (20%) Break Points Saved 2/5 (40%)14 Service Games Played 1412/51 (24%) 1st Return Points Won 15/53 (28%)13/24 (54%) 2nd Return Points Won 17/33 (52%)3/5 (60%) Break Points Won 4/5 (80%)14 Return Games Played 1454/86 (63%) Total Service Points Won 50/75 (67%)25/75 (33%) Total Return Points Won 32/86 (37%)79/161 (49%) Total Points Won 82/161 (51%)

3. Ilya Ivashka vs [6] Thomas Fabbiano (non prima ore: 07:00)



CH Quanzhou Ilya Ivashka • Ilya Ivashka 0 0 Thomas Fabbiano [6] Thomas Fabbiano [6] 0 4 Vincitore: T. FABBIANO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Ivashka 0-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 I. Ivashka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

0 Aces 01 Double Faults 030% 1st Serve % 50%0/3 (0%) 1st Serve Points Won 4/5 (80%)2/7 (29%) 2nd Serve Points Won 4/5 (80%)1/3 (33%) Break Points Saved 0/0 (0%)2 Service Games Played 21/5 (20%) 1st Return Points Won 3/3 (100%)1/5 (20%) 2nd Return Points Won 5/7 (71%)0/0 (0%) Break Points Won 2/3 (67%)2 Return Games Played 22/10 (20%) Total Service Points Won 8/10 (80%)2/10 (20%) Total Return Points Won 8/10 (80%)4/20 (20%) Total Points Won 16/20 (80%)

4. [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury vs Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng



CH Quanzhou Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] 6 4 7 Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng 3 6 10 Vincitori: HSIEH / PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 C. Hsieh / Peng 0-1 C. Hsieh / Peng 0-1 0-2 0-3 ace 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Begemann / Bury 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 4-5 → 4-6 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

Court C – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ilya Ivashka vs [7] Uladzimir Ignatik QF