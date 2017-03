Masters1000 Miami: Federer per il bis o Wawrinka e Nadal per la rivincita?

Il circuito ATP mette in soffitta l’ennesima gioia Masters1000 di un Roger Federer nuovamente vittorioso a Indian Wells e si sposta a Miami: grandi assenti Murray e Djokovic con alcuni malpensanti che non credono ai loro sbandierati infortuni pensando invece a un ritiro dovuto a una condizione non da numero 1, con Federer che arriva volando sulle ali dell’entusiasmo dopo questi primi 3 mesi di un 2017 incredibilmente sorprendente ma anche un plotone di tennisti agguerriti e capitanati da Wawrinka e Nadal decisi a vendere cara la pelle e non cedere questa volta le armi a Roger il Re.

Federer è ancora una volta il favorito? Roger sembra rivivere non solo il suo miglior tennis ma anche la sua migliore condizione fisica. Con Ivan Ljubicic, lo svizzero sembra aver trovato tutti i pezzi del puzzle e anche se questo inizio d’anno è stato decisamente inaspettato e il rischio della benzina che finisce è sempre dietro l’angolo, Federer è da considerarsi a tutti gli effetti il favorito principe alla vittoria finale anche a Miami. Nemico principale potrebbe essere un tabellone complicato: Roger ha infatti pescato al possibile terzo turno il peggior avversario, quell’argentino Del Potro che se vuole risalire davvero la china e la classifica dovrà mettere a segno vittorie e scalpi importanti, non solo ottime prestazioni. Anche Querrey al turno successivo e Thiem ai quarti di finale non rappresentano il viatico migliore per le fasi finali: ma c’è davvero qualcuno che può fermare questo Federer?

Wawrinka e Nadal: quante possibilità di trionfare a Miami? Se Stan the Man volesse arrivare in fondo nel secondo Masters1000 della stagione dovrà superare uno scoglio enorme, quel Roger Federer che in semifinale potrebbe dargli la rivincita dopo la recente sconfitta di Indian Wells. Attenzione ai cali di concentrazione per Wawrinka: insignito della testa di serie numero 1, lo svizzero ha pescato dalla sua parte Alexander Zverev e probabilmente Kyrgios, con cui i precedenti hanno fatto rumore. Se gioca il suo tennis però, allo stato attuale, Stan è superiore. Discorso diverso per lo spagnolo Nadal, sorteggiato nella parte bassa del tabellone: il maiorchino sul suo cammino potrebbe incrociare la racchetta con il bulgaro Dimitrov per un’ipotetica semifinale con Raonic, anche se Sock potrebbe sfruttare la condizione fisica post infortunio del canadese. Nadal deve provare ad alzare un trofeo al cielo, dopo le delusioni dell’Australian Open, di Acapulco e della sconfitta rapida e dolorosa patita per mano di Roger Federer a Indian Wells. Lo spagnolo è davvero pronto per ritornare al successo prima di spostarsi sull’amata terra rossa? A mio avviso viene dopo i due svizzeri.

Le possibili sorprese: attenzione a Carreno Busta e Pouille nella parte bassa, con lo spagnolo dalla crescita inarrestabile e il francese desideroso di tornare a far parlare di sé. Nella parte alta invece attenzione al belga Goffin. Ps: cosa combinerà il norvegese Ruud? Scontro new generation al secondo turno con Alexander Zverev?

Italia, mia Italia! Bye per Lorenzi (tds 32) che al 2T potrebbe trovare Mannarino mentre al 3T strada ipoteticamente sbarrata dall’austriaco Thiem. Un qualificato invece per Seppi e un 2T contro il lussemburghese Muller, prima di un 3T probabilmente contro il ceco Berdych: molto dipenderà dalle condizioni di Seppi, perché questo tabellone non è per nulla malvagio. Ryan Harrison invece per Fognini, con l’americano ritornato a buoni livelli avversario da prendere con le pinze: se Fabio supera però il primo ostacolo, al 2T troverebbe il portoghese Sousa ed eventualmente al 3T il croato decisamente in crisi Cilic, per un tabellone che anche in questo caso potrebbe regalare piacevoli sorprese.

Alessandro Orecchio

Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Wawrinka, Stan vs Bye

Elias, Gastao vs Zeballos, Horacio

Dolgopolov, Alexandr vs Jaziri, Malek

Bye vs (31) Lopez, Feliciano

(18) Isner, John vs Bye

(WC) Bellucci, Thomaz vs Robert, Stephane

(WC) Ruud, Casper vs Lu, Yen-Hsun

Bye vs (16) Zverev, Alexander

(12) Kyrgios, Nick vs Bye

Dzumhur, Damir vs Chung, Hyeon

Istomin, Denis vs Kuznetsov, Andrey

Bye vs (17) Karlovic, Ivo

(27) Ferrer, David vs Bye

Khachanov, Karen vs Schwartzman, Diego

(Q) King, Darian vs (Q) Lacko, Lukas

Bye vs (8) Goffin, David

(4) Federer, Roger vs Bye

(Q) Tiafoe, Frances vs Kravchuk, Konstantin

Haase, Robin vs (WC) Ymer, Mikael

Bye vs (29) del Potro, Juan Martin

(22) Querrey, Sam vs Bye

Basilashvili, Nikoloz vs (PR) Robredo, Tommy

Tomic, Bernard vs (Q) Kukushkin, Mikhail

Bye vs (14) Bautista Agut, Roberto

(10) Berdych, Tomas vs Bye

(WC) Rublev, Andrey vs Mayer, Florian

(Q) Albot, Radu vs Seppi, Andreas

Bye vs (24) Muller, Gilles

(32) Lorenzi, Paolo vs Bye

Mannarino, Adrian vs (Q) Becker, Benjamin

Granollers, Marcel vs Coric, Borna

Bye vs (6) Thiem, Dominic

Tabellone Principale – Parte Bassa

(5) Nadal, Rafael vs Bye

(Q) Harrison, Christian vs Sela, Dudi

Pavlasek, Adam vs Fritz, Taylor

Bye vs (26) Kohlschreiber, Philipp

(23) Johnson, Steve vs Bye

(WC) Mmoh, Michael vs Mahut, Nicolas

Pella, Guido vs (Q) Smyczek, Tim

Bye vs (9) Dimitrov, Grigor

(13) Sock, Jack vs Bye

Nishioka, Yoshihito vs Thompson, Jordan

Vesely, Jiri vs (PR) Haas, Tommy

Bye vs (19) Ramos-Vinolas, Albert

(28) Zverev, Mischa vs Bye

(Q) Donaldson, Jared vs Edmund, Kyle

Troicki, Viktor vs Monteiro, Thiago

Bye vs (3) Raonic, Milos

(7) Cilic, Marin vs Bye

Chardy, Jeremy vs Bagnis, Facundo

Fognini, Fabio vs Harrison, Ryan

Bye vs (30) Sousa, Joao

(21) Cuevas, Pablo vs Bye

Klizan, Martin vs Paire, Benoit

Young, Donald vs Brown, Dustin

Bye vs (11) Pouille, Lucas

(15) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Monaco, Juan vs Delbonis, Federico

(Q) Bedene, Aljaz vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (20) Simon, Gilles

(25) Verdasco, Fernando vs Bye

(Q) Escobedo, Ernesto vs Evans, Daniel

Anderson, Kevin vs (Q) Lajovic, Dusan

Bye vs (2) Nishikori, Kei