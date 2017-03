Venus Williams e quell’intervista del 1997

Venus Williams, dall’alto dei suoi 36 anni, è una delle giocatrici più anziane ancora in attività.

Secondo quanto riporta Tumaini Carayol, ben venti anni fa la più grande delle sorelle Williams dichiarò: “Non credo di poter giocare a tennis per lungo tempo, superando infortuni e migliorandomi di anno in anno.

Non posso immaginarlo. Posso capire che mollare quando si è al top e si è la migliore potrebbe essere molto difficile ma non starò nel circuito a lungo perché non voglio trascorrere la mia giovinezza solo giocando a tennis e non facendo altro”. “.

Ecco come cambiano i tempi, a 16 anni Venus non credeva di poter fare una carriera del genere…

Lorenzo Carini