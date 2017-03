Masters 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via. Paolo Lorenzi già al secondo turno

Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza nel tabellone principale del torneo Masters 1000 di Miami ($6.993.450, hard).

Paolo Lorenzi, n.32 del seeding è già al secondo turno, dove sfiderà uno tra Mannarino o un qualificato.

Andreas Seppi se la vedrà con un giocatore proveniente dalle qualificazioni e infine Fabio Fognini sfiderà l’ex promessa del tennis americano Ryan Harrison.

Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Wawrinka, Stan vs Bye

Elias, Gastao vs Zeballos, Horacio

Dolgopolov, Alexandr vs Jaziri, Malek

Bye vs (31) Lopez, Feliciano

(18) Isner, John vs Bye

(WC) Bellucci, Thomaz vs Robert, Stephane

(WC) Ruud, Casper vs Lu, Yen-Hsun

Bye vs (16) Zverev, Alexander

(12) Kyrgios, Nick vs Bye

Dzumhur, Damir vs Chung, Hyeon

Istomin, Denis vs Kuznetsov, Andrey

Bye vs (17) Karlovic, Ivo

(27) Ferrer, David vs Bye

Khachanov, Karen vs Schwartzman, Diego

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (8) Goffin, David

(4) Federer, Roger vs Bye

Qualifier vs Kravchuk, Konstantin

Haase, Robin vs (WC) Ymer, Mikael

Bye vs (29) del Potro, Juan Martin

(22) Querrey, Sam vs Bye

Basilashvili, Nikoloz vs (PR) Robredo, Tommy

Tomic, Bernard vs Qualifier

Bye vs (14) Bautista Agut, Roberto

(10) Berdych, Tomas vs Bye

(WC) Rublev, Andrey vs Mayer, Florian

Qualifier vs Seppi, Andreas

Bye vs (24) Muller, Gilles

(32) Lorenzi, Paolo vs Bye

Mannarino, Adrian vs Qualifier

Granollers, Marcel vs Coric, Borna

Bye vs (6) Thiem, Dominic

Tabellone Principale – Parte Bassa

(5) Nadal, Rafael vs Bye

Qualifier vs Sela, Dudi

Pavlasek, Adam vs Fritz, Taylor

Bye vs (26) Kohlschreiber, Philipp

(23) Johnson, Steve vs Bye

(WC) Mmoh, Michael vs Mahut, Nicolas

Pella, Guido vs Qualifier

Bye vs (9) Dimitrov, Grigor

(13) Sock, Jack vs Bye

Nishioka, Yoshihito vs Thompson, Jordan

Vesely, Jiri vs (PR) Haas, Tommy

Bye vs (19) Ramos-Vinolas, Albert

(28) Zverev, Mischa vs Bye

Qualifier vs Edmund, Kyle

Troicki, Viktor vs Monteiro, Thiago

Bye vs (3) Raonic, Milos

(7) Cilic, Marin vs Bye

Chardy, Jeremy vs Bagnis, Facundo

Fognini, Fabio vs Harrison, Ryan

Bye vs (30) Sousa, Joao

(21) Cuevas, Pablo vs Bye

Klizan, Martin vs Paire, Benoit

Young, Donald vs Brown, Dustin

Bye vs (11) Pouille, Lucas

(15) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Monaco, Juan vs Delbonis, Federico

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (20) Simon, Gilles

(25) Verdasco, Fernando vs Bye

Qualifier vs Evans, Daniel

Anderson, Kevin vs Qualifier

Bye vs (2) Nishikori, Kei