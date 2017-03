Roger Federer parla di tutto: “Ciò che non voglio fare è giocare più del dovuto e stancarmi di viaggiare e di giocare tornei, quasi per fare favori alle persone senza avere aspirazioni”

La partita con Sock: “Nel primo set ho giocato alla grande commettendo pochi errori e sentendo bene la palla mentre Jack non ha giocato al meglio. Il secondo parziale è stato più come mi aspettavo che fosse il primo: è stato difficile sia brekkare che rispondere alla prima palla pesante di Jack. Lui ha alzato il livello mentre io un po’ sono calato. È sicuramente positivo aver vinto in due set.”

La partita con Wawrinka: “Ho un buon bilancio negli scontri diretti ma molte partite le abbiamo giocate quando io numero uno al mondo e lui trenta al mondo. A quei tempi il suo gioco era prevalentemente adatto alla terra rossa. Più recentemente le nostre partite sono state molto equilibrate e lui è stato anche in grado di dominarmi per uno o due set forse a Wimbledon, nei campi rapidi o anche indoor. Nel corso del tempo ha migliorato il suo servizio, ha saputo passare dalla zona difensiva a quella offensiva e soprattutto man mano che il torneo va avanti acquisisce fiducia ed è difficile fermarlo. Io dalla mia ho l’abilità di variare e una mentalità offensiva che può essere utile contro un giocatore come Stan a cui piace avere un po’ più di tempo a disposizione.”

La stagione su terra rossa: “Fino a dopo Miami non saprò quale sarà la mia programmazione sul rosso. Questa scelta non dipenderà né da cosa farò in questo torneo né dalla classifica. Prenderò questa decisione con un occhio al futuro, mettendo al primo posto l’integrità fisica e la motivazione per i tornei che giocherò. Ciò che non voglio fare è giocare più del dovuto e stancarmi di viaggiare e di giocare tornei, quasi per fare favori alle persone senza avere aspirazioni. Non sarà così. Mi sono fatto una promessa: giocherò dove sento di avere la mentalità giusta e l’entusiasmo per farlo.”

La prima posizione mondiale: “Non giocherò molto quindi probabilmente dovrò vincere un altro Grand Slam per fare in modo che questo accada. Uno l’ho vinto, quindi la possibilità c’è. Certo, sto giocando bene fuori dagli Slam ma sono i Major a dare tanti punti, e proprio quei punti probabilmente potrebbero servire per poter tornare in alto. Forse uno non sarà sufficiente, perché loro ritroveranno il loro livello e il loro gioco e torneranno a vincere tornei. Vorrei essere numero uno al mondo di nuovo, ma la posizione in classifica per me non è interessante. Ecco perché non è questa la mia priorità ora. Voglio solo rimanere in salute, divertirmi nei tornei che gioco e cercare di vincerli.”