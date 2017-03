Challenger Quanzhou: Tris azzurro centra la qualificazione

Hanno superato le qualificazioni Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Andrea Pellegrino.

Sonego, numero 311 Atp, sarà protagonista di un derby tricolore al primo turno con Thomas Fabbiano numero 161 Atp e sesta testa di serie, mentre il 20enne romano sfiderà lo spagnolo Enrique Lopez-Perez, numero 172 del ranking mondiale e 8 del seeding, e il 19enne di Bisceglie, numero 475 Atp, affronterà l’australiano Christopher O’Connell, numero 236 Atp.

Main Draw

(1) Sugita, Yuichi vs Ivashka, Ilya

Milojevic, Nikola vs (Q) Hurkacz, Hubert

Velotti, Agustin vs Moriya, Hiroki

Munar, Jaume vs (7) Ignatik, Uladzimir

(3) Vanni, Luca vs Karatsev, Aslan

(WC) Zhang, Zhizhen vs Diez, Steven

Nedovyesov, Aleksandr vs (WC) Xia, Zihao

(Q) Sonego, Lorenzo vs (6) Fabbiano, Thomas

(5) Marterer, Maximilian vs Matosevic, Marinko

O’Connell, Christopher vs (Q) Pellegrino, Andrea

(PR) Bhambri, Yuki vs Ito, Tatsuma

Uchiyama, Yasutaka vs (4) Kavcic, Blaz

(8) Lopez-Perez, Enrique vs (Q) Berrettini, Matteo

(WC) Bai, Yan vs Sousa, Pedro

Napolitano, Stefano vs Wu, Di

(WC) Te, Rigele vs (2) Lee, Duckhee

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000

3TQ [4] Matteo Berrettini vs Yang o Lee (7)



CH Quanzhou Matteo Berrettini [4] Matteo Berrettini [4] 7 6 Tsung-Hua Yang Tsung-Hua Yang 6 4 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 T. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 T. Yang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 T. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Yang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CH Quanzhou Lorenzo Sonego [1] Lorenzo Sonego [1] 6 6 Roman Safiullin [6] Roman Safiullin [6] 3 4 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

7 Aces 30 Double Faults 469% 1st Serve % 62%33/46 (72%) 1st Serve Points Won 34/48 (71%)16/21 (76%) 2nd Serve Points Won 14/30 (47%)2/3 (67%) Break Points Saved 2/4 (50%)11 Service Games Played 1114/48 (29%) 1st Return Points Won 13/46 (28%)16/30 (53%) 2nd Return Points Won 5/21 (24%)2/4 (50%) Break Points Won 1/3 (33%)11 Return Games Played 1149/67 (73%) Total Service Points Won 48/78 (62%)30/78 (38%) Total Return Points Won 18/67 (27%)79/145 (54%) Total Points Won 66/145 (46%)6 Aces 11 Double Faults 072% 1st Serve % 68%28/48 (58%) 1st Serve Points Won 19/38 (50%)10/19 (53%) 2nd Serve Points Won 5/18 (28%)5/9 (56%) Break Points Saved 6/12 (50%)10 Service Games Played 919/38 (50%) 1st Return Points Won 20/48 (42%)13/18 (72%) 2nd Return Points Won 9/19 (47%)6/12 (50%) Break Points Won 4/9 (44%)9 Return Games Played 1038/67 (57%) Total Service Points Won 24/56 (43%)32/56 (57%) Total Return Points Won 29/67 (43%)70/123 (57%) Total Points Won 53/123 (43%)

2TQ Sonego – Wang (0-0) ore 03:00



CH Quanzhou Lorenzo Sonego [1] Lorenzo Sonego [1] 7 6 Jimmy Wang Jimmy Wang 6 2 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 J. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Wang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Wang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 J. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3TQ Sekiguchi – Pellegrino (0-0) 2 incontro dalle ore 03:00



CH Quanzhou Shuichi Sekiguchi [2] Shuichi Sekiguchi [2] 2 6 Andrea Pellegrino [8] Andrea Pellegrino [8] 6 7 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Sekiguchi 15-0 15-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 S. Sekiguchi 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Sekiguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Sekiguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Sekiguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 S. Sekiguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Sekiguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Sekiguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2 Aces 41 Double Faults 455% 1st Serve % 56%25/36 (69%) 1st Serve Points Won 32/40 (80%)11/29 (38%) 2nd Serve Points Won 13/31 (42%)3/7 (43%) Break Points Saved 2/4 (50%)10 Service Games Played 108/40 (20%) 1st Return Points Won 11/36 (31%)18/31 (58%) 2nd Return Points Won 18/29 (62%)2/4 (50%) Break Points Won 4/7 (57%)10 Return Games Played 1036/65 (55%) Total Service Points Won 45/71 (63%)26/71 (37%) Total Return Points Won 29/65 (45%)62/136 (46%) Total Points Won 74/136 (54%)