Challenger Quanzhou: Il Tabellone Principale. Tre azzurri presenti

Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza nel torneo challenger di Quanzhou.

Ai nastri di partenza Luca Vanni, Thomas Fabbiano e Stefano Napolitano.

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000

(1) Sugita, Yuichi vs Ivashka, Ilya

Milojevic, Nikola vs Qualifier

Velotti, Agustin vs Moriya, Hiroki

Munar, Jaume vs (7) Ignatik, Uladzimir

(3) Vanni, Luca vs Karatsev, Aslan

(WC) Zhang, Zhizhen vs Diez, Steven

Nedovyesov, Aleksandr vs (WC) Xia, Zihao

Qualifier vs (6) Fabbiano, Thomas

(5) Marterer, Maximilian vs Matosevic, Marinko

O’Connell, Christopher vs Qualifier

(PR) Bhambri, Yuki vs Ito, Tatsuma

Uchiyama, Yasutaka vs (4) Kavcic, Blaz

(8) Lopez-Perez, Enrique vs Qualifier

(WC) Bai, Yan vs Sousa, Pedro

Napolitano, Stefano vs Wu, Di

(WC) Te, Rigele vs (2) Lee, Duckhee