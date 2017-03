WTA Miami: La situazione aggiornata. Non ci sarà la nostra Camila Giorgi

MIAMI OPEN

MIAMI, USA

MAR 21 – APR 02

TIER: Premier

PRIZE MONEY: $6,993,450 SURFACE: Hard

DIRECTOR: Adam Barrett

Niente da fare per Camila Giorgi che ha dato forfait per il torneo WTA Premier Mandatory di Miami.

L’azzurra per il noto problema alla schiena ha deciso di non giocare l’importante torneo americano.

Nel tabellone principale al via Roberta Vinci e Sara Errani. Nelle qualificazioni nessuna presenza italiana.