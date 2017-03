Horacio Zeballos e come prendere le sconfitte nella maniera giusta

Horacio Zeballos ha un modo davvero speciale per prendere nel giusto modo le sconfitte.

Dopo aver perso a Doha contro Novak Djokovic, ricordiamo che l’argentino si scattò un selfie proprio con il giocatore serbo. Ad Indian Wells, Zeballos ha perso con Kyrgios e poi ha detto, rivolto all’australiano: “Mi piacerebbe giocare con te in doppio a Miami”.

“Davvero? Per me va bene!”, ha prontamente risposto il giovane tennista aussie: quel che resta da chiedersi è se davvero Kyrgios/Zeballos sarà una coppia per il prossimo Masters 1000 americano.

Lorenzo Carini