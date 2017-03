Challenger Shenzhen: I risultati completi del turno decisivo delle qualificazioni. Matteo Berrettini si ferma al turno decisivo

Si è fermato al turno di qualificazione il 20enne romano Matteo Berrettini, piegato di misura con il punteggio di 67(3) 64 76(4) dal russo Roman Safiullin nel match che valeva l’ingresso al tabellone principale.

(1) Donskoy, Evgeny vs Ivashka, Ilya

Sousa, Pedro vs Nedovyesov, Aleksandr

(WC) Wang, Chuhan vs Diez, Steven

Djere, Laslo vs (6) Kavcic, Blaz

(4) Lee, Duckhee vs Ito, Tatsuma

(Q) Hurkacz, Hubert vs Wu, Di

(WC) Zheng, Wei Qiang vs (WC) Bai, Yan

Lopez-Perez, Enrique vs (5) Vanni, Luca

(7) Marterer, Maximilian vs (Q) Safiullin, Roman

(Alt) Uchiyama, Yasutaka vs Ignatik, Uladzimir

Napolitano, Stefano vs (PR) Bhambri, Yuki

Milojevic, Nikola vs (3) Carballes Baena, Roberto

(8) Fabbiano, Thomas vs Moriya, Hiroki

Velotti, Agustin vs (Q) Skugor, Franko

Satral, Jan vs (Q) Michon, Axel

(WC) Zhang, Zhizhen vs (2) Sugita, Yuichi

Challenger Shenzhen CH | Cemento | $75.000 – Turno Decisivo Quali

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Joris De Loore vs Axel Michon



CH Shenzhen Joris De Loore [1] Joris De Loore [1] 0 6 5 1 Axel Michon • Axel Michon 0 2 7 3 Vincitore: A. MICHON per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Michon 1-3 J. De Loore 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Michon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 A. Michon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. De Loore 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Michon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Michon 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. De Loore 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Michon 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 J. De Loore 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Michon 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Michon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. De Loore 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Michon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. De Loore 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 A. Michon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. De Loore 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Michon 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. De Loore 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Michon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Michon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Marko Tepavac vs Franko Skugor



CH Shenzhen Marko Tepavac [2] Marko Tepavac [2] 3 4 Franko Skugor Franko Skugor 6 6 Vincitore: F. SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Tepavac 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Tepavac 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Skugor 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Skugor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Tepavac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Tepavac 0-15 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 F. Skugor 0-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Tepavac 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 M. Tepavac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Roman Safiullin vs Matteo Berrettini



CH Shenzhen Roman Safiullin Roman Safiullin 6 6 7 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 4 6 Vincitore: R. SAFIULLIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 ace 3*-3 df 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 3-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

8 Aces 146 Double Faults 163% 1st Serve % 73%56/66 (85%) 1st Serve Points Won 62/80 (78%)24/39 (62%) 2nd Serve Points Won 16/30 (53%)4/4 (100%) Break Points Saved 3/4 (75%)17 Service Games Played 1718/80 (23%) 1st Return Points Won 10/66 (15%)14/30 (47%) 2nd Return Points Won 15/39 (38%)1/4 (25%) Break Points Won 0/4 (0%)17 Return Games Played 1780/105 (76%) Total Service Points Won 78/110 (71%)32/110 (29%) Total Return Points Won 25/105 (24%)112/215 (52%) Total Points Won 103/215 (48%)

411 Ranking 340

19 Age 20

Podolsk, Russia Birthplace N/A

Podolsk, Russia Residence N/A

6’1″ (185 cm) Height 6’4″ (193 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays N/A

2015 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$29,158 Career Prize Money $28,093

Court 10 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Hubert Hurkacz vs Kuan-Yi Lee