Challenger Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Giannessi e Quinzi al via

Challenger Buenos Aires CH | Cemento | $50.000

(1/WC) Berlocq, Carlos vs Bourgue, Mathias

Hernandez-Fernandez, Jose vs Zampieri, Caio

Qualifier vs Londero, Juan Ignacio

Sorgi, Joao Pedro vs (8) Mayer, Leonardo

(4) Giannessi, Alessandro vs Lamasine, Tristan

(WC) Collarini, Andrea vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Arguello, Facundo

Lipovsek Puches, Tomas vs (6) Cervantes, Inigo

(5) Souza, Joao vs Qualifier

Gonzalez, Maximo vs Jarry, Nicolas

Clezar, Guilherme vs Quinzi, Gianluigi

Trungelliti, Marco vs (3) Daniel, Taro

(7) Andreozzi, Guido vs Ramirez Hidalgo, Ruben

Janvier, Maxime vs (WC) Paz, Juan Pablo

Garin, Christian vs Coria, Federico

Gomez, Emilio vs (2) Dutra Silva, Rogerio