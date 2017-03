Combined Indian Wells: I risultati completi della settimana giornata. Avanzano tutti i favoriti nel maschile. Out la Konta

Esordio positivo per Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, come pure di Kei Nishikori, tutti vittoriosi in due set.

La Muguruza soffre con la wild card Day prima di chiudere in tre. Garcia elimina la Konta, vince Bacsinszky. Karolina Pliskova ok, la sorella Kristyna spaventa la Cibulkova.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423 – 2° Turno M – 3° Turno F

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Evans vs [4] Kei Nishikori



ATP Indian Wells Daniel Evans Daniel Evans 3 4 Kei Nishikori [4] Kei Nishikori [4] 6 6 Vincitore: K. NISHIKORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Evans 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Nishikori 15-0 30-0 3-2 → 3-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Evans 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Evans 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. [5] Rafael Nadal vs Guido Pella



ATP Indian Wells Rafael Nadal [5] Rafael Nadal [5] 6 6 Guido Pella Guido Pella 3 2 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Pella 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 G. Pella 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Pella 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Kayla Day vs [7] Garbiñe Muguruza



WTA Indian Wells Kayla Day Kayla Day 6 5 2 Garbiñe Muguruza [7] Garbiñe Muguruza [7] 3 7 6 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Day 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 2-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 K. Day 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Day 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 K. Day 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Muguruza 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Day 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Day 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-4 → 4-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Day 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Muguruza 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Day 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Day 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Day 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Muguruza 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Day 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 5-2 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 K. Day 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Day 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Kyle Edmund vs [2] Novak Djokovic



ATP Indian Wells Kyle Edmund Kyle Edmund 4 6 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 6 7 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 ace 2-3* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 N. Djokovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Edmund 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. Stephane Robert vs [9] Roger Federer (non prima ore: 03:00)



ATP Indian Wells Stephane Robert Stephane Robert 2 1 Roger Federer [9] Roger Federer [9] 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Robert 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Robert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 R. Federer 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Robert 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Robert 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Robert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 S. Robert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 R. Federer 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Robert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Robert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6. [5] Dominika Cibulkova vs Kristyna Pliskova (non prima ore: 04:30)



WTA Indian Wells Dominika Cibulkova [5] Dominika Cibulkova [5] 2 7 7 Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 6 6 6 Vincitore: D. CIBULKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* ace 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Pliskova 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Pliskova 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Pliskova 15-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Cibulkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-5 → 2-6 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 1-4 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Johanna Konta vs [21] Caroline Garcia



WTA Indian Wells Johanna Konta [11] Johanna Konta [11] 6 3 6 Caroline Garcia [21] Caroline Garcia [21] 3 6 7 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 1-4* df 1-5* 1*-6 ace 6-6 → 6-7 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Konta 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Konta 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Garcia 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 J. Konta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Konta 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Garcia 15-0 15-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 J. Konta 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

2. Mikhail Youzhny vs [12] Grigor Dimitrov



ATP Indian Wells Mikhail Youzhny Mikhail Youzhny 4 0 Grigor Dimitrov [12] Grigor Dimitrov [12] 6 6 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-5 → 0-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-4 → 0-5 M. Youzhny 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Youzhny 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Youzhny 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 4-4 → 4-5 M. Youzhny 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 1-2 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [31] Juan Martin del Potro vs Federico Delbonis



ATP Indian Wells Juan Martin del Potro [31] Juan Martin del Potro [31] 7 6 Federico Delbonis Federico Delbonis 6 3 Vincitore: J. DEL POTRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 J. Martin del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 df 4*-2 4-3* 5-3* df 6*-3 6*-4 df 6-5* 6-6 → 7-6 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Martin del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Martin del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 3-3 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 2-1 → 3-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [3] Karolina Pliskova vs [29] Irina-Camelia Begu



WTA Indian Wells Karolina Pliskova [3] Karolina Pliskova [3] 6 7 Irina-Camelia Begu [29] Irina-Camelia Begu [29] 4 6 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 I. Begu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Begu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 I. Begu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 I. Begu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [17] Jack Sock vs [Q] Henri Laaksonen (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Jack Sock [17] Jack Sock [17] 6 0 6 Henri Laaksonen Henri Laaksonen 3 6 4 Vincitore: J. SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Laaksonen 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Sock 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sock 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 J. Sock 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Sock 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 df 40-30 0-4 → 0-5 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Sock 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Sock 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 5-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 J. Sock 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Facundo Bagnis vs [18] Alexander Zverev



ATP Indian Wells Facundo Bagnis Facundo Bagnis 6 3 Alexander Zverev [18] Alexander Zverev [18] 7 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* ace 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 A. Zverev 0-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Bagnis 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Bagnis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [26] Roberta Vinci vs [8] Svetlana Kuznetsova



WTA Indian Wells Roberta Vinci [26] Roberta Vinci [26] 2 6 1 Svetlana Kuznetsova [8] Svetlana Kuznetsova [8] 6 2 6 Vincitore: S. KUZNETSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Kuznetsova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-0 → 4-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Donald Young vs [23] Sam Querrey



ATP Indian Wells Donald Young Donald Young 6 3 6 Sam Querrey [23] Sam Querrey [23] 3 6 3 Vincitore: D. YOUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Young 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 S. Querrey 30-0 1-0 → 1-1 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Young 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Young 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Young 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 0-2 → 0-3 D. Young 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Young 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 D. Young 0-15 15-15 30-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Querrey 15-0 ace 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [24] Steve Johnson vs Kevin Anderson



ATP Indian Wells Steve Johnson [24] Steve Johnson [24] 6 3 7 Kevin Anderson Kevin Anderson 4 6 6 Vincitore: S. JOHNSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 ace 3-2* df 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 K. Anderson 15-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-4 → 5-4 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

5. [6] Marin Cilic vs [WC] Taylor Fritz



ATP Indian Wells Marin Cilic [6] Marin Cilic [6] 6 5 4 Taylor Fritz Taylor Fritz 4 7 6 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Cilic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace ace 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 ace 30-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-2 → 5-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Kiki Bertens vs [15] Timea Bacsinszky



WTA Indian Wells Kiki Bertens [18] Kiki Bertens [18] 3 7 6 Timea Bacsinszky [15] Timea Bacsinszky [15] 6 5 7 Vincitore: T. BACSINSZKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 4*-4 df 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Bacsinszky 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 K. Bertens 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Bacsinszky 15-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [10] Elina Svitolina vs [24] Daria Gavrilova



WTA Indian Wells Elina Svitolina [10] Elina Svitolina [10] 6 6 Daria Gavrilova [24] Daria Gavrilova [24] 2 1 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Gavrilova 0-30 0-40 4-1 → 5-1 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [15] Nick Kyrgios vs Horacio Zeballos



ATP Indian Wells Nick Kyrgios [15] Nick Kyrgios [15] 6 6 Horacio Zeballos Horacio Zeballos 3 4 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Kyrgios 15-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 H. Zeballos 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 H. Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 0-0 → 1-0

4. [19] Anastasia Pavlyuchenkova vs [17] Barbora Strycova



WTA Indian Wells Anastasia Pavlyuchenkova [19] Anastasia Pavlyuchenkova [19] 6 6 Barbora Strycova [17] Barbora Strycova [17] 3 2 Vincitore: A. PAVLYUCHENKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 3-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Strycova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 5-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Malek Jaziri vs [32] Marcel Granollers



ATP Indian Wells Malek Jaziri Malek Jaziri 7 6 Marcel Granollers [32] Marcel Granollers [32] 5 3 Vincitore: M. JAZIRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Granollers 0-15 df 15-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Jaziri 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Granollers 15-0 30-0 4-4 → 4-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 M. Granollers 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Granollers 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [6/G] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



WTA Indian Wells Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez 1 5 Yung-Jan Chan / Martina Hingis [6] Yung-Jan Chan / Martina Hingis [6] 6 7 Vincitori: CHAN / HINGIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 5-6 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Y. Chan / Hingis 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs Kiki Bertens / Johanna Larsson (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova [1] 6 7 Kiki Bertens / Johanna Larsson Kiki Bertens / Johanna Larsson 1 5 Vincitori: MATTEK-SANDS / SAFAROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 K. Bertens / Larsson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Mattek-Sands / Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Bertens / Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Mattek-Sands / Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 K. Bertens / Larsson 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Pierre-Hugues Herbert vs [26] Fernando Verdasco



ATP Indian Wells Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 6 1 Fernando Verdasco [26] Fernando Verdasco [26] 7 6 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-4 → 1-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Herbert 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 6-5 → 6-6 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 4-5 → 5-5 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Verdasco 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Verdasco 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Lucas Pouille vs Jan-Lennard Struff



ATP Indian Wells Lucas Pouille [14] Lucas Pouille [14] 6 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 2 Vincitore: L. POUILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 J. Struff 0-30 0-40 15-40 ace 3-1 → 4-1 L. Pouille 15-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 L. Pouille 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [Alt] Benoit Paire / Michael Venus vs [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram



ATP Indian Wells Benoit Paire / Michael Venus Benoit Paire / Michael Venus 3 7 5 Raven Klaasen / Rajeev Ram [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram [6] 6 5 10 Vincitori: KLAASEN / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 R. Klaasen / Ram 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 B. Paire / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 B. Paire / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 B. Paire / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Klaasen / Ram 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Paire / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Paire / Venus 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Paire / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Paire / Venus 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 B. Paire / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 2-3 B. Paire / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Paire / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Fabrice Martin / Lucas Pouille



ATP Indian Wells Henri Kontinen / John Peers [3] Henri Kontinen / John Peers [3] 7 6 Fabrice Martin / Lucas Pouille Fabrice Martin / Lucas Pouille 6 4 Vincitori: KONTINEN / PEERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 6-4 F. Martin / Pouille 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 5-3 F. Martin / Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 H. Kontinen / Peers 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 ace 2-3 → 3-3 F. Martin / Pouille 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Martin / Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Martin / Pouille 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Martin / Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 F. Martin / Pouille 15-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Martin / Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 H. Kontinen / Peers 0-15 df 15-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 F. Martin / Pouille 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 F. Martin / Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Martin / Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [G] Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic vs [5] Andrea Hlavackova / Shuai Peng



WTA Indian Wells Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic 6 7 Andrea Hlavackova / Shuai Peng [5] Andrea Hlavackova / Shuai Peng [5] 2 5 Vincitori: KUZNETSOVA / MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 A. Hlavackova / Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Hlavackova / Peng 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Hlavackova / Peng 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Hlavackova / Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Hlavackova / Peng 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-2 → 1-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Hlavackova / Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Hlavackova / Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-2 → 5-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Hlavackova / Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Hlavackova / Peng 0-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Hlavackova / Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

STADIUM 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [25] Gilles Muller vs Jiri Vesely



ATP Indian Wells Gilles Muller [25] Gilles Muller [25] 7 6 Jiri Vesely Jiri Vesely 6 1 Vincitore: G. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Vesely 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 5-1 → 6-1 G. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 ace 6-6 → 7-6 J. Vesely 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Muller 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Muller 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Vesely 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 G. Muller 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [8] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Paolo Lorenzi / Albert Ramos-Vinolas



ATP Indian Wells Lukasz Kubot / Marcelo Melo [8] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [8] 6 6 Paolo Lorenzi / Albert Ramos-Vinolas Paolo Lorenzi / Albert Ramos-Vinolas 2 1 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Kubot / Melo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-1 → 6-1 P. Lorenzi / Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Lorenzi / Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Lorenzi / Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Lorenzi / Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 L. Kubot / Melo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 P. Lorenzi / Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi / Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-1 → 1-2 P. Lorenzi / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina



WTA Indian Wells Samantha Stosur / Shuai Zhang Samantha Stosur / Shuai Zhang 2 4 Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [2] 6 6 Vincitori: MAKAROVA / VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Stosur / Zhang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 E. Makarova / Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 1-0 → 1-1 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 2-5 → 2-6 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 E. Makarova / Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 1-2 → 1-3 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 S. Stosur / Zhang 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. [O] Timea Bacsinszky / Mirjana Lucic-Baroni vs Lucie Hradecka / Katerina Siniakova