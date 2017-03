Combined Indian Wells: Il programma di Domenica 12 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Evans vs [4] Kei Nishikori

2. [5] Rafael Nadal vs Guido Pella

3. [WC] Kayla Day vs [7] Garbiñe Muguruza

4. Kyle Edmund vs [2] Novak Djokovic

5. Stephane Robert vs [9] Roger Federer (non prima ore: 04:00)

6. [5] Dominika Cibulkova vs Kristyna Pliskova (non prima ore: 05:30)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Johanna Konta vs [21] Caroline Garcia

2. Mikhail Youzhny vs [12] Grigor Dimitrov

3. [31] Juan Martin del Potro vs Federico Delbonis

4. [3] Karolina Pliskova vs [29] Irina-Camelia Begu

5. [17] Jack Sock vs [Q] Henri Laaksonen (non prima ore: 03:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Facundo Bagnis vs [18] Alexander Zverev

2. [26] Roberta Vinci vs [8] Svetlana Kuznetsova

3. Donald Young vs [23] Sam Querrey

4. [24] Steve Johnson vs Kevin Anderson

5. [6] Marin Cilic vs [WC] Taylor Fritz

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Kiki Bertens vs [15] Timea Bacsinszky

2. [10] Elina Svitolina vs [24] Daria Gavrilova

3. [15] Nick Kyrgios vs Horacio Zeballos

4. [19] Anastasia Pavlyuchenkova vs [17] Barbora Strycova

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Malek Jaziri vs [32] Marcel Granollers

2. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [6/G] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

3. [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs Kiki Bertens / Johanna Larsson (non prima ore: 23:30)

4. Pierre-Hugues Herbert vs [26] Fernando Verdasco

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Lucas Pouille vs Jan-Lennard Struff

2. David Goffin / Jo-Wilfried Tsonga vs [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram

3. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Fabrice Martin / Lucas Pouille

4. [G] Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic vs [5] Andrea Hlavackova / Shuai Peng

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [25] Gilles Muller vs Jiri Vesely

2. [8] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Paolo Lorenzi / Albert Ramos-Vinolas

3. [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina

4. [O] Timea Bacsinszky / Mirjana Lucic-Baroni vs Lucie Hradecka / Katerina Siniakova