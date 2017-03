Masters 1000 Indian Wells: Fabio Fognini compie l’impresa. Battuto Jo Wilfried Tsonga in tre set

Arriva l’impresa per Fabio Fognini che si regala una vittoria di prestigio nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells ($6.993.450, hard).

Il tennista ligure ha sconfitto il transalpino Jo Wilfried Tsonga, n.7 del mondo, con il risultato di 76 84) 36 64 dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Al terzo turno Fabio Fognini sfiderà Cuevas (27) o Klizan.

Primo set: Fognini dopo aver mancato due palle break nel terzo ed al quinto gioco, ma era stato bravo Tsonga ad annullarle bene, annullava sul 5-6,30-40 ed era al servizio, una fondamentale palla break, che era anche una palla set, piazzando un bel vincente di diritto.

Si andava al tiebreak e sul 4 pari l’azzurro metteva a segno il minibreak decisivo, dopo un nastro in risposta che metteva fuori gioco il transalpino.

Sul 5 a 4 il ligure conquistava un bel punto, dopo un passante di rovescio, e dopo che Tsonga non chiudeva una facile volèe di diritto.

Sulla palla set il transalpino affossava in rete una palla corta e Fabio poteva portare a casa la prima frazione per 7 punti a 4.

Secondo set: Sull’1 pari con un diritto vincente sulla palla break, Tsonga metteva a segno il break a 0.

Sul 2 a 1 il transalpino annullava con autorità due palle break e poi sul 3 a 2 ne annullava altre tre (anche con un ace).

Sul 2 a 4 era Fognini ad annullare due palle del doppio break, ma il break era nell’aria, infatti Tsonga sul 5 a 3, dal 40-15, strappava il servizio a Fabio ai vantaggi, portando a casa la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Fognini avanti per 2 a 0, subiva il controbreak a 0 nel quarto gioco.

Sul 2 a 3 l’azzurro, dal 15-40, annullava due palle break e in qualche modo teneva il turno di battuta.

Sul 3 pari il transalpino commetteva 4 errori gratuiti e subiva il break a 0.

Sul 4 a 3 però il ligure sul 30-40 regalava il break con un doppio fallo, e Tsonga impattava sul 4 pari.

Nel nono game Tsonga dal 15-40 annullava due palle break, ma dal 40 pari commetteva due disastri a rete e cedeva nuovamente il turno di battuta.

Fabio questa volta teneva con autorità il turno di battuta (a 15) e alla prima palla match a disposizione e dopo una risposta di diritto larga del francese, chiudeva la contesa per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Indian Wells Fabio Fognini Fabio Fognini 7 3 6 Jo-Wilfried Tsonga [7] Jo-Wilfried Tsonga [7] 6 6 4 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 J. Tsonga 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Tsonga 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Tsonga 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Tsonga 15-0 15-15 df 30-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

F. Fognini – J. Tsonga

02:29:31

6 Aces 8

6 Double Faults 3

54% 1st Serve % 54%

45/58 (78%) 1st Serve Points Won 47/65 (72%)

22/49 (45%) 2nd Serve Points Won 26/56 (46%)

8/12 (67%) Break Points Saved 9/12 (75%)

16 Service Games Played 15

18/65 (28%) 1st Return Points Won 13/58 (22%)

30/56 (54%) 2nd Return Points Won 27/49 (55%)

3/12 (25%) Break Points Won 4/12 (33%)

15 Return Games Played 16

67/107 (63%) Total Service Points Won 73/121 (60%)

48/121 (40%) Total Return Points Won 40/107 (37%)

115/228 (50%) Total Points Won 113/228 (50%)

43 Ranking 8

29 Age 31

Sanremo, Italy Birthplace Le Mans, France

Arma di Taggia, Italy Residence Gingins, Switzerland

5’10” (177 cm) Height 6’2″ (187 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 200 lbs (90 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2004

5/5 Year to Date Win/Loss 17/3

0 Year to Date Titles 2

4 Career Titles 14

$8,030,917 Career Prize Money $19,832,532