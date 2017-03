Combined Indian Wells: I risultati completi della sesta giornata. Andy Murray, n.1 del mondo, fuori al secondo turno (Video)

L’impresa di giornata porta la firma di Vasek Pospisil, che batte per la prima volta in carriera il n.1 del mondo Andy Murray.

Vasek gioca un match quasi perfetto attaccando la rete con continuità, senza timori reverenziali e approfittando di uno scozzese nervoso e poco lucido nei momenti cruciali della partita.

Il canadese si impone per 64 76 (5) in 1 ora e 51 minuti di gioco, regalando in questo modo l’incredibile sconfitta.

Murray ancora bocciato da quando è diventato n.1 del mondo.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423 – 2° Turno

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrea Petkovic vs [2] Angelique Kerber



WTA Indian Wells Andrea Petkovic Andrea Petkovic 2 1 Angelique Kerber [2] Angelique Kerber [2] 6 6 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 A. Kerber 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Kerber 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Petkovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

2. Fabio Fognini vs [7] Jo-Wilfried Tsonga



ATP Indian Wells Fabio Fognini Fabio Fognini 7 3 6 Jo-Wilfried Tsonga [7] Jo-Wilfried Tsonga [7] 6 6 4 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 J. Tsonga 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Tsonga 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Tsonga 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Tsonga 15-0 15-15 df 30-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Jelena Jankovic vs [12] Venus Williams



WTA Indian Wells Jelena Jankovic Jelena Jankovic 6 6 1 Venus Williams [12] Venus Williams [12] 1 7 6 Vincitore: V. WILLIAMS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Jankovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 J. Jankovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Jankovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Jankovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 V. Williams 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 5-5 J. Jankovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Jankovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Jankovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Williams 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 V. Williams 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 J. Jankovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Jankovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Williams 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

4. [3] Stan Wawrinka vs Paolo Lorenzi



ATP Indian Wells Stan Wawrinka [3] Stan Wawrinka [3] 6 6 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 3 4 Vincitore: S. WAWRINKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

5. [1] Andy Murray vs [Q] Vasek Pospisil (non prima ore: 04:00)



ATP Indian Wells Andy Murray [1] Andy Murray [1] 4 6 Vasek Pospisil Vasek Pospisil 6 7 Vincitore: V. POSPISIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Murray 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 V. Pospisil 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 4-3 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

6. [20] CoCo Vandeweghe vs Lucie Safarova (non prima ore: 05:30)



WTA Indian Wells Coco Vandeweghe [20] Coco Vandeweghe [20] 6 4 1 Lucie Safarova Lucie Safarova 4 6 6 Vincitore: L. SAFAROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Safarova 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Safarova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Chardy vs [8] Dominic Thiem



ATP Indian Wells Jeremy Chardy Jeremy Chardy 2 4 Dominic Thiem [8] Dominic Thiem [8] 6 6 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Thiem 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 D. Thiem 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-4 → 2-5 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-3 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

2. [LL] Mikhail Kukushkin vs [20] John Isner



ATP Indian Wells Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 6 6 John Isner [20] John Isner [20] 7 7 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Isner 0-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 1-1 → 2-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 ace 0*-6 6-6 → 6-7 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Isner 30-0 ace 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Bjorn Fratangelo vs [13] Tomas Berdych



ATP Indian Wells Bjorn Fratangelo Bjorn Fratangelo 6 4 Tomas Berdych [13] Tomas Berdych [13] 7 6 Vincitore: T. BERDYCH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Berdych 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-5 → 2-5 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-4 → 1-5 B. Fratangelo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-3 → 0-4 B. Fratangelo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Fratangelo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 5-6 B. Fratangelo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Fratangelo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 B. Fratangelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 2-3 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Donna Vekic vs [4] Simona Halep



WTA Indian Wells Donna Vekic Donna Vekic 4 1 Simona Halep [4] Simona Halep [4] 6 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-4 → 1-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 0-4 D. Vekic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Vekic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 4-4 → 4-5 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 df 0-0 → 0-1

5. [WC] Nick Kyrgios / Nenad Zimonjic vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 03:00)



ATP Indian Wells Nick Kyrgios / Nenad Zimonjic Nick Kyrgios / Nenad Zimonjic 6 3 10 Bob Bryan / Mike Bryan [2] Bob Bryan / Mike Bryan [2] 4 6 7 Vincitori: KYRGIOS / ZIMONJIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 B. Bryan / Bryan 1-0 N. Kyrgios / Zimonjic 1-0 2-0 2-1 ace 3-1 ace 4-1 4-2 4-3 5-3 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 ace 9-7 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bryan / Bryan 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 N. Kyrgios / Zimonjic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-4 → 2-5 N. Kyrgios / Zimonjic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 N. Kyrgios / Zimonjic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / Zimonjic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kyrgios / Zimonjic 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Kyrgios / Zimonjic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 N. Kyrgios / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bryan / Bryan 15-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Kyrgios / Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Bryan / Bryan 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / Zimonjic 30-15 df ace 0-1 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [19] Ivo Karlovic vs [LL] Yoshihito Nishioka



ATP Indian Wells Ivo Karlovic [19] Ivo Karlovic [19] 4 3 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 6 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Karlovic 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 I. Karlovic 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Karlovic 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0

2. [9] Madison Keys vs [Q] Mariana Duque-Mariño



WTA Indian Wells Keys Keys 6 7 Duque-Marino Duque-Marino 1 5 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

3. Alexandr Dolgopolov vs [28] Philipp Kohlschreiber



ATP Indian Wells Alexandr Dolgopolov Alexandr Dolgopolov 0 7 1 Philipp Kohlschreiber [28] • Philipp Kohlschreiber [28] 40 6 1 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 A. Dolgopolov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 6-5 → 6-6 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Dolgopolov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Dolgopolov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Dolgopolov 0-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [10] Gael Monfils vs [Q] Darian King



ATP Indian Wells Gael Monfils [10] Gael Monfils [10] 3 6 6 Darian King Darian King 6 0 1 Vincitore: G. MONFILS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. King 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 D. King 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 G. Monfils 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-15 ace 1-0 → 2-0 D. King 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 D. King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 D. King 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 D. King 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. King 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-5 → 3-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-30 1-5 → 2-5 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 D. King 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

5. [14] Elena Vesnina vs Shelby Rogers



WTA Indian Wells Elena Vesnina [14] Elena Vesnina [14] 6 7 Shelby Rogers Shelby Rogers 4 5 Vincitore: E. VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Rogers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-4 → 3-4 S. Rogers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 E. Vesnina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Rogers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Rogers 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Magda Linette vs [13] Caroline Wozniacki



WTA Indian Wells Magda Linette Magda Linette 3 0 Caroline Wozniacki [13] Caroline Wozniacki [13] 6 6 Vincitore: C. WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Wozniacki 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 1-4 → 2-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [11] David Goffin vs Karen Khachanov



ATP Indian Wells David Goffin [11] David Goffin [11] 6 3 6 Karen Khachanov Karen Khachanov 4 6 3 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Goffin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 K. Khachanov 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [6] Agnieszka Radwanska vs [Q] Sara Sorribes Tormo



WTA Indian Wells Agnieszka Radwanska [6] Agnieszka Radwanska [6] 6 6 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 3 4 Vincitore: A. RADWANSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Radwanska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Radwanska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Radwanska 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

4. [27] Pablo Cuevas vs Martin Klizan



ATP Indian Wells Pablo Cuevas [27] Pablo Cuevas [27] 7 7 Martin Klizan Martin Klizan 6 6 Vincitore: P. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 df 4*-0 5-0* 5-1* ace 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Klizan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Cuevas 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* df 6*-3 df 6-6 → 7-6 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Klizan 15-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Lauren Davis vs [22] Anastasija Sevastova



WTA Indian Wells Lauren Davis Lauren Davis 7 6 Anastasija Sevastova [22] Anastasija Sevastova [22] 5 3 Vincitore: L. DAVIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Davis 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-0 → 3-1 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Davis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Davis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 7-5 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 5-4 L. Davis 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 4-4 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [7] Ivan Dodig / Marcel Granollers



ATP Indian Wells Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi 2 6 10 Ivan Dodig / Marcel Granollers [7] Ivan Dodig / Marcel Granollers [7] 6 3 4 Vincitori: MERGEA / QURESHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 I. Dodig / Granollers 1-0 F. Mergea / Qureshi 1-0 df 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 I. Dodig / Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 I. Dodig / Granollers 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 F. Mergea / Qureshi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 I. Dodig / Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Mergea / Qureshi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Mergea / Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [28] Kristina Mladenovic vs Annika Beck



WTA Indian Wells Kristina Mladenovic [28] Kristina Mladenovic [28] 6 7 Annika Beck Annika Beck 0 5 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Beck 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Beck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 A. Beck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Beck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Beck 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Beck 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Beck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 A. Beck 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Beck 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Dusan Lajovic vs [30] Feliciano Lopez



ATP Indian Wells Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 4 7 Feliciano Lopez [30] Feliciano Lopez [30] 2 6 6 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Lopez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Lajovic 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Lopez 15-0 15-15 df 30-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Lopez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace df 5-2 → 6-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Lopez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Lajovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [Q] Varvara Lepchenko vs [25] Timea Babos



WTA Indian Wells Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 6 6 2 Timea Babos [25] Timea Babos [25] 4 7 6 Vincitore: T. BABOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 T. Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* df 6-6 → 6-7 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 6-6 T. Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 V. Lepchenko 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Babos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 T. Babos 15-0 15-15 40-15 3-1 → 3-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 T. Babos 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Babos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Lepchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Babos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Carla Suárez Navarro vs Katerina Siniakova



WTA Indian Wells Carla Suárez Navarro [23] Carla Suárez Navarro [23] 3 5 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 6 7 Vincitore: K. SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 K. Siniakova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 C. Suárez Navarro 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 4-5 K. Siniakova 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 4-4 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Suárez Navarro 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Gilles Muller / Sam Querrey vs [WC] Juan Martin del Potro / Leander Paes



ATP Indian Wells Gilles Muller / Sam Querrey Gilles Muller / Sam Querrey 6 6 Juan Martin del Potro / Leander Paes Juan Martin del Potro / Leander Paes 3 4 Vincitori: MULLER / QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Martin del Potro / Paes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Martin del Potro / Paes 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Muller / Querrey 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 ace ace 2-3 → 3-3 J. Martin del Potro / Paes 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 J. Martin del Potro / Paes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Muller / Querrey 0-15 df 15-15 15-30 30-40 ace 40-40 0-1 → 1-1 J. Martin del Potro / Paes 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Martin del Potro / Paes 15-0 30-0 5-2 → 5-3 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Martin del Potro / Paes 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 G. Muller / Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Martin del Potro / Paes 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro / Paes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [16] Samantha Stosur vs Julia Goerges



WTA Indian Wells Samantha Stosur [16] Samantha Stosur [16] 6 4 4 Julia Goerges Julia Goerges 4 6 6 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Goerges 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Goerges 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Goerges 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Stosur 0-15 15-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Goerges 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Goerges 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 4-2 → 4-3 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Stosur 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Adrian Mannarino vs [16] Roberto Bautista Agut



ATP Indian Wells Adrian Mannarino Adrian Mannarino 5 2 Roberto Bautista Agut [16] Roberto Bautista Agut [16] 7 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs John Isner / Jack Sock



ATP Indian Wells Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [1] 4 6 10 John Isner / Jack Sock John Isner / Jack Sock 6 3 7 Vincitori: HERBERT / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 J. Isner / Sock 1-0 J. Isner / Sock 1-0 1-1 1-2 1-3 df 1-4 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 ace 6-9 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Isner / Sock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Isner / Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Isner / Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Isner / Sock 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Isner / Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Isner / Sock 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Isner / Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kateryna Bondarenko / Hao-Ching Chan vs Lara Arruabarrena / Chen Liang



WTA Indian Wells Kateryna Bondarenko / Hao-Ching Chan Kateryna Bondarenko / Hao-Ching Chan 4 6 8 Lara Arruabarrena / Chen Liang Lara Arruabarrena / Chen Liang 6 2 10 Vincitori: ARRUABARRENA / LIANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 L. Arruabarrena / Liang 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 df 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Arruabarrena / Liang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Bondarenko / Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 L. Arruabarrena / Liang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 K. Bondarenko / Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-2 → 3-2 L. Arruabarrena / Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Bondarenko / Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena / Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Bondarenko / Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Arruabarrena / Liang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Bondarenko / Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Arruabarrena / Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Bondarenko / Chan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Arruabarrena / Liang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Bondarenko / Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Arruabarrena / Liang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Bondarenko / Chan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena / Liang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Bondarenko / Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Naomi Osaka vs [30] Shuai Zhang



WTA Indian Wells Naomi Osaka Naomi Osaka 6 6 Shuai Zhang [30] Shuai Zhang [30] 4 2 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Osaka 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Osaka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [21] Pablo Carreno Busta vs [Q] Peter Gojowczyk



ATP Indian Wells Pablo Carreno Busta [21] Pablo Carreno Busta [21] 7 6 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 5 2 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Gojowczyk 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Gojowczyk 15-0 40-0 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 5-3 → 5-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Gojowczyk 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [29] Mischa Zverev vs Joao Sousa



ATP Indian Wells Mischa Zverev [29] Mischa Zverev [29] 6 6 Joao Sousa Joao Sousa 4 3 Vincitore: M. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

5. Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares



ATP Indian Wells Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin 7 2 3 Jamie Murray / Bruno Soares [4] Jamie Murray / Bruno Soares [4] 6 6 10 Vincitori: MURRAY / SOARES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 D. Nestor / Roger-Vasselin 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 df 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 D. Nestor / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 2-4 → 2-5 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Murray / Soares 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Nestor / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Murray / Soares 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 D. Nestor / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 D. Nestor / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-3 → 5-3 J. Murray / Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 D. Nestor / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Murray / Soares 0-15 15-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Soares 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [27] Yulia Putintseva vs Pauline Parmentier



WTA Indian Wells Yulia Putintseva [27] Yulia Putintseva [27] 2 3 Pauline Parmentier Pauline Parmentier 6 6 Vincitore: P. PARMENTIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Parmentier 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 P. Parmentier 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Parmentier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 2-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Marin Cilic / Nikola Mektic



ATP Indian Wells Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 6 4 10 Marin Cilic / Nikola Mektic Marin Cilic / Nikola Mektic 2 6 6 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 M. Cilic / Mektic 1-0 J. Rojer / Tecau 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 ace 5-4 ace 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cilic / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Cilic / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Cilic / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Cilic / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Cilic / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Cilic / Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Cilic / Mektic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Cilic / Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Cilic / Mektic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [Q] Shuai Peng vs [31] Ana Konjuh



WTA Indian Wells Shuai Peng Shuai Peng 6 6 Ana Konjuh [31] Ana Konjuh [31] 4 2 Vincitore: S. PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Konjuh 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 S. Peng 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Peng 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Konjuh 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Konjuh 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Damir Dzumhur vs [22] Albert Ramos-Vinolas



ATP Indian Wells Damir Dzumhur Damir Dzumhur 4 7 5 Albert Ramos-Vinolas [22] Albert Ramos-Vinolas [22] 6 5 7 Vincitore: A. RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Dzumhur 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 0-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

STADIUM 8 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [4] Sania Mirza / Barbora Strycova vs Sara Errani / Alicja Rosolska