Challenger Shenzhen: Tabellone di Qualificazione con order of play. Tre gli azzurri presenti

SHENZHEN CHN, PR China (H) $75,000+H

(1) De Loore, Joris vs Zaitcev, Anton

Kozyukov, Vitaly vs (WC) Zhou, Sheng Hao

Michon, Axel vs (WC) Liu, Yizhou

Tyurnev, Evgeny vs (5) O’Connell, Christopher

(2) Tepavac, Marko vs Maden, Yannick

Sonego, Lorenzo vs (WC) Lyu, Chengze

Skugor, Franko vs Yu, Cheng-Yu

Pellegrino, Andrea vs (7) Klein, Brydan

(3) Masur, Daniel vs Safiullin, Roman

Rungkat, Christopher vs Lobkov, Alexander

Berrettini, Matteo vs (WC) Zhu, Jiacheng

Takeuchi, Kento vs (8) Matosevic, Marinko

(4) Karatsev, Aslan vs Yang, Tsung-Hua

Hurkacz, Hubert vs (WC) Li, Jianhui

(WC) Wang, Rui-Xuan vs Lee, Kuan-Yi

Sekiguchi, Shuichi vs (6) Munar, Jaume

Center Court – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [1] Joris De Loore vs Anton Zaitcev

2. [2] Marko Tepavac vs Yannick Maden

3. Shuichi Sekiguchi vs [6] Jaume Munar

4. [2] Marko Tepavac OR Yannick Maden vs Lorenzo Sonego OR [WC] Chengze Lyu

Court 2 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Vitaly Kozyukov vs [WC] Sheng Hao Zhou

2. Franko Skugor vs Cheng-Yu Yu

3. [4] Aslan Karatsev vs Tsung-Hua Yang

4. Franko Skugor OR Cheng-Yu Yu vs Andrea Pellegrino OR [7] Brydan Klein

Court 4 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Axel Michon vs [WC] Yizhou Liu

2. [3] Daniel Masur vs Roman Safiullin

3. Hubert Hurkacz vs [WC] Jianhui Li

4. [3] Daniel Masur OR Roman Safiullin vs Christopher Rungkat OR Alexander Lobkov

Court 6 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Evgeny Tyurnev vs [5] Christopher O’Connell

2. Christopher Rungkat vs Alexander Lobkov

3. [WC] Rui-Xuan Wang vs Kuan-Yi Lee

4. Matteo Berrettini OR [WC] Jiacheng Zhu vs Kento Takeuchi OR [8] Marinko Matosevic

Court 8 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Lorenzo Sonego vs [WC] Chengze Lyu

2. Andrea Pellegrino vs [7] Brydan Klein

3. Axel Michon OR [WC] Yizhou Liu vs Evgeny Tyurnev OR [5] Christopher O’Connell (non prima ore: 05:30)

4. [4] Aslan Karatsev OR Tsung-Hua Yang vs Hubert Hurkacz OR [WC] Jianhui Li

Court 10 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Matteo Berrettini vs [WC] Jiacheng Zhu

2. Kento Takeuchi vs [8] Marinko Matosevic

3. [1] Joris De Loore OR Anton Zaitcev vs Vitaly Kozyukov OR [WC] Sheng Hao Zhou (non prima ore: 05:30)

4. [WC] Rui-Xuan Wang OR Kuan-Yi Lee vs Shuichi Sekiguchi OR [6] Jaume Munar