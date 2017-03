Kristina Mladenovic: “Il nostro gioco è diverso rispetto al maschile, colpiamo la pallina con meno forza, offrendo un grande spettacolo”

Kristina Mladenovic ha parlato del circuito maschile e femminile e delle sue differenze.

“Non credo e non trovo il tennis maschile più interessante di quello femminile, anche se i diritti televisivi per il circuito maschile sono molto più costosi. Penso infatti che ai veri estimatori di questa disciplina piaccia molto anche il tennis femminile”.

“Il nostro gioco è diverso rispetto al maschile, colpiamo la pallina con meno forza, offrendo un grande spettacolo. Le tenniste devono essere fonte di motivazione per le ragazzine. Non viene dato molto risalto alle giocatrici, quindi non godiamo di grande visibilità.

Lo stesso non accade con Serena Williams e nel circuito maschile con i Fab Four”.