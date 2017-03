Masters 1000 Indian Wells: Fabio Fognini sotto per 0-6 2-5 e a due punti dalla sconfitta sul 3 a 5, rimonta l’avversario e vince la partita per 6-4 al terzo set

Fabio Fognini, ad un passo dalla sconfitta, rimonta e conquista il secondo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells ($6.993.450, hard).

Il tennista ligure ha superato all’esordio il russo Konstantin Kravchuk classe 1985 e n.96 ATP con il risultato di 06 75 64 dopo 2 ore e 19 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà Jo Wilfried Tsonga in una forma strepitosa in questo momento della stagione.

Fabio dopo aver perso la prima frazione per 0 a 6, nel secondo parziale si è trovato sotto per 2 a 5, grazie ad un break del russo nel quarto game (a 30 dal 30-15).

Il ligure poi sul 3 a 5, 30-15, si è trovato a due punti dal perdere la partita sul servizio di Kravchuk, ma qui l’azzurro è riuscito a reagire e a brekkare a 30 l’avversario e piazzare da quel momento un parziale di cinque game consecutivi, vincendo così la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set Fognini dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo game, sul 3 a 4, 0-40, annullava tre palle break consecutive all’avversario che l’avrebbero mandato a servire per il match in caso di conversione e poi sul 4 pari e dopo aver annullato una palla game, piazzava il break decisivo (ai vantaggi).

Nel gioco seguente, sul 5 a 4, l’azzurro dal 15-30, conquistava tre punti consecutivi e riusciva a chiudere la rocambolesca partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Indian Wells Fabio Fognini Fabio Fognini 0 7 6 Konstantin Kravchuk Konstantin Kravchuk 6 5 4 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Kravchuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Kravchuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Kravchuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Kravchuk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Kravchuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Fognini 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Kravchuk 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 K. Kravchuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 K. Kravchuk 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Kravchuk 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 K. Kravchuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Fognini – K. Kravchuk

02:18:48

2 Aces 4

8 Double Faults 2

52% 1st Serve % 56%

32/50 (64%) 1st Serve Points Won 35/51 (69%)

23/46 (50%) 2nd Serve Points Won 19/40 (48%)

12/17 (71%) Break Points Saved 7/11 (64%)

14 Service Games Played 14

16/51 (31%) 1st Return Points Won 18/50 (36%)

21/40 (53%) 2nd Return Points Won 23/46 (50%)

4/11 (36%) Break Points Won 5/17 (29%)

14 Return Games Played 14

55/96 (57%) Total Service Points Won 54/91 (59%)

37/91 (41%) Total Return Points Won 41/96 (43%)

92/187 (49%) Total Points Won 95/187 (51%)

43 Ranking 96

29 Age 32

Sanremo, Italy Birthplace Moscow, Russia

Arma di Taggia, Italy Residence Moscow, Russia

5’10” (177 cm) Height 6’3″ (190 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2004

5/5 Year to Date Win/Loss 0/5

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 0

$8,030,917 Career Prize Money $849,446