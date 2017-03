Da Indian Wells – Fabio Fognini: “Tsonga è il giocatore del momento, quello che sta giocando meglio in questo periodo. Sarà una partita che sicuramente mi piacerà giocare” (Con il video della partita)

Fabio Fognini : “Stavo giocando male e non sapevo come fare. Non ho giocato un grande match e solo verso la fine della partita ho giocato un po’ meglio.

Fisicamente sto abbastanza bene, ho però un piccolo dolore alla spalla destra e sto servendo abbastanza male.

Per il resto bisogna portare pazienza, fisicamente ripeto sto bene.”

Tsonga è il giocatore del momento, quello che sta giocando meglio in questo periodo.

E’ una partita che mi saprà dire il mio livello attuale e di come sto.

Sarà una partita che sicuramente mi piacerà giocare e spero di misurarmi un po’ meglio rispetto ad oggi.