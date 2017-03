Da Indian Wells – Paolo Lorenzi: “Sono stato bravo sul 5-4 0-30 ad andare due volte a rete ed è stata la chiave decisiva per vincere il parziale”

Queste le dichiarazioni di Paolo Lorenzi dopo l’approdo al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

“Sono stato bravo a partire subito bene con un gioco che ha dato subito fastidio al mio avversario.

Io con la palla alta gli ho dato noia, lui preferisce giocatori che giocano la palla dritto per dritto.

L’unica pecca è stata verso la fine del primo set, in quel momento non ho giocato un gran tennis, ma sono stato bravo sul 5-4 0-30 ad andare due volte a rete ed è stata la chiave decisiva per vincere il parziale.

Poi nel secondo set ho giocato benissimo ed è andata bene.”

“Giusta la scelta di Gaio di giocare i tornei più importanti come i Masters 1000.

Fai esperienza e prendi punti importanti, ma soprattutto dal punto di vista dell’esperienza sono fondamentali questi tornei.”