Challenger Zhuhai: I risultati della quarta giornata con il Live dettagliato. Thomas Fabbiano senza problemi ai quarti di finale (Video)

Thomas Fabbiano centra i quarti di finale nel torneo challenger di Zhuhai.

Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 161 del ranking mondiale e settima testa di serie, nonché campione in carica, ha sconfitto per 61 60 il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 189 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Ai quarti di finale sfiderà il cinese Ze Zhang, numero 171 del ranking mondiale.

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Thomas Fabbiano vs [Q] Yasutaka Uchiyama



CH Zhuhai Thomas Fabbiano [7] Thomas Fabbiano [7] 6 6 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 1 0 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

0 Aces 32 Double Faults 156% 1st Serve % 66%18/28 (64%) 1st Serve Points Won 8/25 (32%)16/22 (73%) 2nd Serve Points Won 5/13 (38%)3/3 (100%) Break Points Saved 5/10 (50%)7 Service Games Played 617/25 (68%) 1st Return Points Won 10/28 (36%)8/13 (62%) 2nd Return Points Won 6/22 (27%)5/10 (50%) Break Points Won 0/3 (0%)6 Return Games Played 734/50 (68%) Total Service Points Won 13/38 (34%)25/38 (66%) Total Return Points Won 16/50 (32%)59/88 (67%) Total Points Won 29/88 (33%)

161 Ranking 189

27 Age 24

Grottaglie, Italy Birthplace N/A

Rome, Italy Residence N/A

5’8″ (172 cm) Height N/A

154 lbs (70 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro N/A

0/1 Year to Date Win/Loss 1/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$666,739 Career Prize Money $242,775

2. Ze Zhang vs [2] Yuichi Sugita



CH Zhuhai Ze Zhang Ze Zhang 6 6 7 Yuichi Sugita [2] Yuichi Sugita [2] 7 4 6 Vincitore: Z. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-3 → 2-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Sugita 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

3. [1] Evgeny Donskoy vs [WC] Yan Bai



CH Zhuhai Evgeny Donskoy [1] Evgeny Donskoy [1] 6 6 Yan Bai Yan Bai 3 4 Vincitore: E. DONSKOY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 E. Donskoy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 5-2 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [WC] Di Wu / Zhizhen Zhang vs [3] Mao-Xin Gong / Ze Zhang (non prima ore: 08:00)



CH Zhuhai Di Wu / Zhizhen Zhang Di Wu / Zhizhen Zhang 6 6 Mao-Xin Gong / Ze Zhang [3] Mao-Xin Gong / Ze Zhang [3] 7 7 Vincitori: GONG / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 6-6 → 6-7 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Gong / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-5 → 5-5 M. Gong / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 4-5 D. Wu / Zhang 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Wu / Zhang 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-5 → 5-5 D. Wu / Zhang 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Gong / Zhang 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Joris De Loore vs [6] Maximilian Marterer



CH Zhuhai Joris De Loore Joris De Loore 6 6 Maximilian Marterer [6] Maximilian Marterer [6] 4 2 Vincitore: J. DE LOORE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. De Loore 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Marterer 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. De Loore 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [PR] Yuki Bhambri vs [5] Blaz Kavcic (non prima ore: 04:00)



CH Zhuhai Yuki Bhambri Yuki Bhambri 6 6 Blaz Kavcic [5] Blaz Kavcic [5] 1 4 Vincitore: Y. BHAMBRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 B. Kavcic 0-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Y. Bhambri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [1] Antonio Sancic / Franko Skugor vs Uladzimir Ignatik / Stefano Napolitano



CH Zhuhai Antonio Sancic / Franko Skugor [1] Antonio Sancic / Franko Skugor [1] 6 6 10 Uladzimir Ignatik / Stefano Napolitano Uladzimir Ignatik / Stefano Napolitano 7 2 4 Vincitori: SANCIC / SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 A. Sancic / Skugor 1-0 U. Ignatik / Napolitano 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 U. Ignatik / Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Sancic / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 U. Ignatik / Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Sancic / Skugor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 U. Ignatik / Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Sancic / Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 U. Ignatik / Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Sancic / Skugor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Sancic / Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 U. Ignatik / Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Sancic / Skugor 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 U. Ignatik / Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-4 → 5-4 A. Sancic / Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 U. Ignatik / Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Sancic / Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Ignatik / Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 A. Sancic / Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-2 → 2-2 U. Ignatik / Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Sancic / Skugor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Ignatik / Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

2. Thomas Fabbiano / Luca Vanni vs [2] Roman Jebavy / Igor Zelenay (non prima ore: 05:00)