Nicolás Kicker in top 100: “Ad oggi tutto è complicato, bisogna essere minuziosi. Non c’è tanta differenza, tra il numero 100 e il numero 150”

Questa settimana, l’Argentina ha donato al mondo del tennis un nuovo Top100: trattasi di Nicolás Kicker, giocatore ventiquattrenne che vi ha fatto irruzione stabilendosi proprio all’ultimo posto utile.

Il tennista originario di Mundo ha parlato del proprio salto di qualità e della graduale ascesa che lo ha portato fino ai piani più alti del professionismo. “Devo migliorare molte cose. A questo livello sono molto forti, rapidi e colpiscono bene. Si svolge anche un lavoro molto importante con psicologi, nutrizionisti, ecc. Sono i piccoli dettagli a renderti più professionale.”

“Ad oggi tutto è complicato, bisogna essere minuziosi. Non c’è tanta differenza, tra il numero 100 e il numero 150”, ha detto l’argentino. “Non avrei mai pensato che sarei potuto arrivare ai quarti a Rio. È successo partita dopo partita e, per fortuna, le cose sono andate bene. Non mi pongo alcun obiettivo in termini di ranking, farlo mi giocherebbe a sfavore”, ha concluso Kicker.

Edoardo Gamacchio