Le palline Wilson e la sua lavorazione

Allenamenti, partite e sessioni di autografi: quante palline vengono utilizzate ogni settimana nei tornei del circuito? Si supera il migliaio; Wired ha fatto visita a una delle aziende produttrici di palline per capirci qualcosa di più.

In un anno, vengono prodotte circa 90 milioni di palline targate Wilson in uno stabilimento di Bangkok, in Thailandia. Per finire nel cosiddetto ‘tubo’, ogni pallina deve superare ben 24 fasi di lavorazione.

Come detto in precedenza, sono 90 milioni le Wilson fabbricate a Bangkok, quindi circa 275.000 al giorno. Per la costruzione di ciascuna pallina occorrono 6 giorni e in fabbrica, 11.000 metri quadrati di superficie, vi lavorano oltre 400 operai.

Lorenzo Carini