Challenger Zhuhai: I risultati della prima giornata con il live dettagliato. Vanni e Napolitano al secondo turno. Sonego supera le qualificazioni

Luca Vanni ha superato il primo turno nel torneo challenger di Zhuhai.

Il toscano, numero 139 del ranking mondiale ha sconftto all’esordio per 62 61 il giapponese Hiroki Moriya, numero 201 Atp, ed ora affronterà Jason Jung (n. 170 Atp).

Avanza anche Stefano Napolitano, numero 175 del ranking mondiale che ha sconfitto il coreano Duckhee Lee, numero 135 Atp e testa di serie n.3 con il punteggio di 64 76 (5).

Al prossimo ostacolo Stefano sfiderà Agustin Velotti, classe 1992 e n.190 ATP.

Lorenzo Sonego ha superato le qualificazioni dopo aver battuto al turno decisivo il giapponese Shuichi Sekiguchi, numero 324 Atp.

Main Draw

(1) Donskoy, Evgeny vs Tepavac, Marko

Ivashka, Ilya vs (WC) Bai, Yan

(WC) Wu, Yibing vs De Loore, Joris

(Q) Munar, Jaume vs (6) Marterer, Maximilian

(3) Lee, Duckhee vs Napolitano, Stefano

Diez, Steven vs Velotti, Agustin

(PR) Bhambri, Yuki vs (SE) Mott, Blake

Sousa, Pedro vs (5) Kavcic, Blaz

(8) Ignatik, Uladzimir vs Masur, Daniel

(Q) Sonego, Lorenzo vs (Q) Maden, Yannick

Satral, Jan vs Jung, Jason

Moriya, Hiroki vs (4) Vanni, Luca

(7) Fabbiano, Thomas vs Djere, Laslo

(Q) Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Te, Rigele

(WC) Wu, Di vs Zhang, Ze

Lopez-Perez, Enrique vs (2) Sugita, Yuichi

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000 – Turno Decisivo Quali e 1° Turno Md.

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Aslan Karatsev vs [5] Jaume Munar



CH Zhuhai Aslan Karatsev [4] Aslan Karatsev [4] 3 4 Jaume Munar [5] Jaume Munar [5] 6 6 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Munar 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Munar 0-15 0-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Yasutaka Uchiyama vs [8] Lloyd Harris



CH Zhuhai Yasutaka Uchiyama [1] Yasutaka Uchiyama [1] 7 6 Lloyd Harris [8] Lloyd Harris [8] 5 4 Vincitore: Y. UCHIYAMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Harris 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Harris 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Harris 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Jan Satral vs Jason Jung (non prima ore: 04:00)



CH Zhuhai Jan Satral Jan Satral 6 1 2 Jason Jung Jason Jung 1 6 6 Vincitore: J. JUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 2-6 J. Satral 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Satral 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Satral 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Satral 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Satral 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 0-5 → 1-5 J. Jung 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 0-4 → 0-5 J. Satral 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 0-3 → 0-4 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Satral 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Satral 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 J. Jung 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Satral 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Jung 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Satral 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Jung 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Satral 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Duckhee Lee vs Stefano Napolitano



CH Zhuhai Duckhee Lee [3] Duckhee Lee [3] 4 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 7 Vincitore: S. Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Lee 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Lee 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1 Aces 72 Double Faults 558% 1st Serve % 54%32/55 (58%) 1st Serve Points Won 34/44 (77%)17/40 (43%) 2nd Serve Points Won 14/38 (37%)8/13 (62%) Break Points Saved 5/9 (56%)11 Service Games Played 1110/44 (23%) 1st Return Points Won 23/55 (42%)24/38 (63%) 2nd Return Points Won 23/40 (57%)4/9 (44%) Break Points Won 5/13 (38%)11 Return Games Played 1149/95 (52%) Total Service Points Won 48/82 (59%)34/82 (41%) Total Return Points Won 46/95 (48%)83/177 (47%) Total Points Won 94/177 (53%)

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Christopher O’Connell vs [7] Yannick Maden



CH Zhuhai Christopher O'Connell [2] Christopher O'Connell [2] 1 4 Yannick Maden [7] Yannick Maden [7] 6 6 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. O'Connell 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. O'Connell 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 1-5 → 1-6 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 C. O'Connell 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Hiroki Moriya vs [4] Luca Vanni (non prima ore: 04:00)



CH Zhuhai Hiroki Moriya Hiroki Moriya 2 1 Luca Vanni [4] Luca Vanni [4] 6 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 L. Vanni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 0-2 H. Moriya 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Vanni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 1-2 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2 Aces 93 Double Faults 560% 1st Serve % 56%15/30 (50%) 1st Serve Points Won 25/36 (69%)5/20 (25%) 2nd Serve Points Won 12/28 (43%)4/10 (40%) Break Points Saved 7/8 (88%)8 Service Games Played 711/36 (31%) 1st Return Points Won 15/30 (50%)16/28 (57%) 2nd Return Points Won 15/20 (75%)1/8 (13%) Break Points Won 6/10 (60%)7 Return Games Played 820/50 (40%) Total Service Points Won 37/64 (58%)27/64 (42%) Total Return Points Won 30/50 (60%)47/114 (41%) Total Points Won 67/114 (59%

3. Steven Diez vs Agustin Velotti



CH Zhuhai Steven Diez Steven Diez 6 6 6 Agustin Velotti Agustin Velotti 2 7 7 Vincitore: A. VELOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 6-6 → 6-7 A. Velotti 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 S. Diez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Velotti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Velotti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Velotti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Velotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Velotti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Diez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Diez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Diez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Velotti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Diez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Velotti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Diez 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 S. Diez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Velotti 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 2-0 → 3-0 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Velotti 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Shuichi Sekiguchi vs Lorenzo Sonego



CH Zhuhai Shuichi Sekiguchi Shuichi Sekiguchi 3 4 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Sekiguchi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Sekiguchi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Sekiguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Sekiguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Sekiguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Sekiguchi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Sekiguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Sekiguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

0 Aces 43 Double Faults 065% 1st Serve % 65%28/47 (60%) 1st Serve Points Won 28/36 (78%)12/25 (48%) 2nd Serve Points Won 12/19 (63%)9/12 (75%) Break Points Saved 0/1 (0%)9 Service Games Played 108/36 (22%) 1st Return Points Won 19/47 (40%)7/19 (37%) 2nd Return Points Won 13/25 (52%)1/1 (100%) Break Points Won 3/12 (25%)10 Return Games Played 940/72 (56%) Total Service Points Won 40/55 (73%)15/55 (27%) Total Return Points Won 32/72 (44%)55/127 (43%) Total Points Won 72/127 (57%)