ITF Junior: Arnaboldi vince in Norvegia. Rossi e Cappelletti vincono il doppio femminile

Italiani protagonisti assoluti nel torneo ITF Junior di grado 4 di Gjovik, in Norvegia. Federico Arnaboldi ha vinto il torneo maschile, battendo in finale il belga Vanderveghe, che aveva sconfitto in semifinale il nostro Gabriele Bosio. La coppia formata dagli stessi Arnaboldi e Bosio è arrivata in finale anche nel doppio, sconfitti da una coppia belga.

Buone notizie anche dal settore femminile. Nello stesso torneo norvegese, la coppia tutta italiana formata da Federica Rossi e Monica Cappelletti ha vinto il torneo di doppio. In singolare buona prova della stessa Monica Cappelletti, che è arrivata in semifinale. Federica Rossi si è invece fermata ai quarti di finale e Martina Biagianti agli ottavi di finale.

A livello di under 16, a Rotterdam (grado 3) semifinali per Sofia Rocchetti, che è anche arrivata in finale in doppio in coppia con l’altra italiana Jennifer Ruggeri. In Francia (categoria 2) quarti di finale per Andrea Gola e ottavi per Giacomo Magnani e Biagio Gramaticolopo nel maschile; ottavi per Rachele Zingale, Beatrice Stagno e Carlotta Mencaglia nel femminile.

A livello di under 14, nell’importante categoria 1 di Stoccolma, ottavi di finale per Alessandra Simone e a Rotterdam nel grado 3, ottavi di finale per Jacopo Bilardo.

Paolo Angella