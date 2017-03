Coppa delle Province: Rissa tra i genitori. Squadre squalificate

Un bruttissimo episodio è avvenuto Domenica scorsa in Coppa delle Province nel match tra le rappresentative di Arezzo e Prato.

Durante una partita tra due bambini, un genitore è intervenuto dagli spalti per chiamare una palla giudicata da lui stesso fuori ma non segnalata dai due piccoli giocatori: ne è scaturita una rissa, che prima ha coinvolto un genitore della parte avversaria e poi altre persone.

La situazione è degenerata e sono volati schiaffi e spintoni tra diversi genitori. I capitani e il giudice arbitro hanno tentato di pacificare gli animi e di riportare il clima alla normalità, ma nonostante il loro intervento ciò è stato impossibile: la partita così è stata sospesa.

Oggi, a seguito del referto del Giudice Arbitro, il Giudice Sportivo ha squalificato dalla manifestazione entrambe le squadre.

Fonte: GranTennisToscana