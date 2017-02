Krystina Pliskova: “Il tennis femminile è molto diverso, adesso rispetto a dieci o quindici anni fa. Per chiunque, adesso, è impossibile vincere un torneo del Grande Slam a quindici anni”

La “meno celebre” delle gemelle Pliskova, Krystina, si è espressa sulla maturazione vissuta dal tennis femminile e su quanto esso sia cambiato rispetto alle precedenti generazioni: “Il tennis femminile è molto diverso, adesso rispetto a dieci o quindici anni fa. Martina Hingis aveva quattordici o quindici anni, quando giocò per la prima volta uno Slam. Ora, le cose sono diverse. Devi avere più esperienza. Per chiunque, adesso, è impossibile vincere un torneo del Grande Slam a quindici anni”, ha dichiarato la ventiquattrenne.

“E questo mi dà speranza, perché ho ventiquattro anni e penso a ventisei-ventisette anni sarò migliorata”, ha aggiunto la ceca, la quale ha poi detto di non disdegnare l’idea di scendere in campo in futuro accanto a sua sorella -attuale numero-tre del mondo. “Per lei è complicato giocare in doppio, ora. Ci vedranno senz’altro giocare insieme, in futuro, ma non so quando. In un Grande Slam, magari”, ha concluso Krystina.

Edoardo Gamacchio