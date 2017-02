ATP Dubai: I risultati della prima giornata con il Live dettagliato. Nessun problema per Roger Federer (Video)

Roger Federer non ha alcun problema ed approda al secondo turno.

Lo svizzero all’esordio nell’amato torneo di Dubai ha battuto Benoit Paire e accede al secondo turno dove attende il vincente del derby russo tra Donskoy e Youzhny.

Main Draw

(1) Murray, Andy vs Jaziri, Malek

Troicki, Viktor vs Garcia-Lopez, Guillermo

(WC) Alawadhi, Omar vs Medvedev, Daniil

Kohlschreiber, Philipp vs (8) Muller, Gilles

(3) Federer, Roger vs Paire, Benoit

Youzhny, Mikhail vs (Q) Donskoy, Evgeny

(Q) Copil, Marius vs Struff, Jan-Lennard

Pavlasek, Adam vs (7) Pouille, Lucas

(6/WC) Bautista Agut, Roberto vs Khachanov, Karen

Mayer, Florian vs Verdasco, Fernando

Evans, Daniel vs Brown, Dustin

(WC) Safwat, Mohamed vs (4) Monfils, Gael

(5) Berdych, Tomas vs (Q) Rosol, Lukas

Haase, Robin vs (Q) Istomin, Denis

Granollers, Marcel vs Vesely, Jiri

Dzumhur, Damir vs (2) Wawrinka, Stan

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.429.150 – Turno Decisivo Qualificazioni e 1° Turno md.

CENTRE COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Philipp Kohlschreiber vs [8] Gilles Muller



ATP Dubai Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 6 7 Gilles Muller [8] Gilles Muller [8] 4 6 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 5*-0 6*-0 6-1* df 6-6 → 7-6 P. Kohlschreiber 0-15 df 0-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 G. Muller 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 ace 3-2 → 4-2 G. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Muller 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-30 4-3 → 5-3 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 G. Muller 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

2. [6/WC] Roberto Bautista Agut vs Karen Khachanov (non prima ore: 13:00)



ATP Dubai Roberto Bautista Agut [6] Roberto Bautista Agut [6] 6 7 Karen Khachanov Karen Khachanov 1 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [3] Roger Federer vs Benoit Paire (non prima ore: 16:00)



ATP Dubai Roger Federer [3] Roger Federer [3] 6 6 Benoit Paire Benoit Paire 1 3 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Paire 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-3 → 6-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Federer 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Paire 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 B. Paire 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Federer 0-30 15-30 30-30 ace 5-1 → 6-1 B. Paire 15-15 40-15 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Paire 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Mohamed Safwat vs [4] Gael Monfils



ATP Dubai Mohamed Safwat Mohamed Safwat 4 3 Gael Monfils [4] Gael Monfils [4] 6 6 Vincitore: G. MONFILS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Safwat 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Monfils 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Safwat 0-15 0-30 df 0-40 df 2-3 → 2-4 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Safwat 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Safwat 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Safwat 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] James McGee vs [5] Evgeny Donskoy



ATP Dubai James McGee James McGee 1 3 Evgeny Donskoy [5] Evgeny Donskoy [5] 6 6 Vincitore: E. DONSKOY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. McGee 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. McGee 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. McGee 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. McGee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. McGee 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 J. McGee 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. McGee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. McGee 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Marcel Granollers vs Jiri Vesely (non prima ore: 11:00)



ATP Dubai Marcel Granollers Marcel Granollers 6 6 Jiri Vesely Jiri Vesely 3 2 Vincitore: M. GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Granollers 15-0 15-15 df 15-30 30-30 5-3 → 6-3 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Granollers 15-0 30-0 4-2 → 5-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 ace 3-0 → 3-1 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Viktor Troicki vs Guillermo Garcia-Lopez



ATP Dubai Viktor Troicki Viktor Troicki 4 3 Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 6 6 Vincitore: G. GARCIA-LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Troicki 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 V. Troicki 15-0 15-15 df 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

4. Daniel Evans / Gilles Muller vs Andy Murray / Nenad Zimonjic (non prima ore: 13:45)



ATP Dubai Daniel Evans / Gilles Muller Daniel Evans / Gilles Muller 6 7 Andy Murray / Nenad Zimonjic Andy Murray / Nenad Zimonjic 1 6 Vincitori: EVANS / MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 D. Evans / Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-6 → 6-6 A. Murray / Zimonjic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 D. Evans / Muller 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Murray / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Evans / Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 A. Murray / Zimonjic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 2-4 → 3-4 D. Evans / Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 A. Murray / Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Evans / Muller 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 A. Murray / Zimonjic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-2 → 0-3 D. Evans / Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Murray / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Evans / Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Murray / Zimonjic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-0 → 5-1 D. Evans / Muller 15-15 ace 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Murray / Zimonjic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Evans / Muller 0-15 15-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Murray / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Evans / Muller 15-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Denis Istomin vs Marton Fucsovics



ATP Dubai Denis Istomin [1] Denis Istomin [1] 6 7 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 1 6 Vincitore: D. ISTOMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 D. Istomin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 40-15 3-0 → 3-1 D. Istomin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Istomin 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Jeevan Nedunchezhiyan / Andreas Seppi vs [2] James Cerretani / Philipp Oswald (non prima ore: 11:30)



ATP Dubai Jeevan Nedunchezhiyan / Andreas Seppi Jeevan Nedunchezhiyan / Andreas Seppi 5 3 James Cerretani / Philipp Oswald [2] James Cerretani / Philipp Oswald [2] 7 6 Vincitori: CERRETANI / OSWALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Cerretani / Oswald 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 3-4 → 3-5 J. Cerretani / Oswald 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Nedunchezhiyan / Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 2-3 → 3-3 J. Cerretani / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Cerretani / Oswald 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Cerretani / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 J. Cerretani / Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Cerretani / Oswald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Cerretani / Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Cerretani / Oswald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 2-2 J. Cerretani / Oswald 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Cerretani / Oswald 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Andreas Seppi vs [6] Marius Copil



ATP Dubai Andreas Seppi [2] Andreas Seppi [2] 5 6 Marius Copil [6] Marius Copil [6] 7 7 Vincitore: M. COPIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Copil 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Copil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Copil 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Copil 15-0 ace 30-0 ace 30-15 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Copil 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [4] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Mate Pavic / Alexander Peya (non prima ore: 11:00)



ATP Dubai Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [4] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [4] 7 6 Mate Pavic / Alexander Peya Mate Pavic / Alexander Peya 6 1 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Pavic / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-0 → 5-0 M. Pavic / Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Pavic / Peya 0-15 0-30 df 0-40 15-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Pavic / Peya 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Pavic / Peya 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Pavic / Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-2 → 4-3 J. Rojer / Tecau 15-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Pavic / Peya 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Pavic / Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Pavic / Peya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [WC] Omar Alawadhi / Amirvala Madanchi