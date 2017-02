ATP Sao Paulo: I risultati del turno decisivo di qualificazione. Giannessi e Cecchinato nel main draw. Il Ceck sfiderà Fognini al primo turno

Alessandro Giannessi e Marco Cecchinato hanno superato le qualificazioni nel torneo ATP 250 di Sao Paulo.

Il 26enne mancino di La Spezia ha superato al turno decisivo l’argentino Guido Andreozzi, numero 133 Atp, ritiratosi sul punteggio di 46 76(5) 2-0 in favore del tennista ligure.

Cecchinato si è imposto invece per 61 57 62, in un’ora e 52 minuti di gioco, sull’altro argentino Nicolas Kicker, numero 123 Atp.

Main Draw

(1) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Zeballos, Horacio vs (WC) Souza, Joao

Dutra Silva, Rogerio vs (Q) Giannessi, Alessandro

(Q) Cecchinato, Marco vs (5) Fognini, Fabio

(3) Cuevas, Pablo vs Bye

Bagnis, Facundo vs Lajovic, Dusan

Melzer, Gerald vs Estrella Burgos, Victor

Bellucci, Thomaz vs (6) Schwartzman, Diego

(7) Delbonis, Federico vs (Q) Kovalik, Jozef

(WC) Santillan, Akira vs (SE) Ruud, Casper

Cervantes, Inigo vs Olivo, Renzo

Bye vs (4) Sousa, Joao

(8) Berlocq, Carlos vs Monteiro, Thiago

Pella, Guido vs (Q) Clezar, Guilherme

Elias, Gastao vs (WC) Luz, Orlando

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert

[4] Alessandro Giannessi vs [6] Guido Andreozzi



ATP Sao Paulo Alessandro Giannessi [4] Alessandro Giannessi [4] 40 4 7 2 Guido Andreozzi [6] • Guido Andreozzi [6] 40 6 6 0 Vincitore: A. GIANNESSI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Giannessi 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Giannessi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 0-2 → 1-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3 Aces 41 Double Faults 069% 1st Serve % 81%37/54 (69%) 1st Serve Points Won 47/68 (69%)16/24 (67%) 2nd Serve Points Won 11/16 (69%)1/2 (50%) Break Points Saved 4/5 (80%)12 Service Games Played 1221/68 (31%) 1st Return Points Won 17/54 (31%)5/16 (31%) 2nd Return Points Won 8/24 (33%)1/5 (20%) Break Points Won 1/2 (50%)12 Return Games Played 1253/78 (68%) Total Service Points Won 58/84 (69%)26/84 (31%) Total Return Points Won 25/78 (32%)79/162 (49%) Total Points Won 83/162 (51%)

127 Ranking 133

26 Age 25

La Spezia, Italy Birthplace Buenos Aires, Argentina

La Spezia, Italy Residence Buenos Aires, Argentina

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 170 lbs (77 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2010

1/3 Year to Date Win/Loss 1/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$457,288 Career Prize Money $418,245

[3] Nicolas Kicker vs Marco Cecchinato



ATP Sao Paulo Nicolas Kicker [3] Nicolas Kicker [3] 1 7 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 5 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 N. Kicker 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 N. Kicker 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Kicker 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4 Aces 43 Double Faults 172% 1st Serve % 69%30/51 (59%) 1st Serve Points Won 36/51 (71%)8/20 (40%) 2nd Serve Points Won 15/23 (65%)1/6 (17%) Break Points Saved 1/3 (33%)13 Service Games Played 1415/51 (29%) 1st Return Points Won 21/51 (41%)8/23 (35%) 2nd Return Points Won 12/20 (60%)2/3 (67%) Break Points Won 5/6 (83%)14 Return Games Played 1338/71 (54%) Total Service Points Won 51/74 (69%)23/74 (31%) Total Return Points Won 33/71 (46%)61/145 (42%) Total Points Won 84/145 (58%)

123 Ranking 194

24 Age 24

Merlo Birthplace Palermo, Italy

Merlo and Buenos Aires, Argent Residence Palermo, Italy

5’10” (177 cm) Height 6’1″ (185 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 171 lbs (77 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2010

1/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$204,849 Career Prize Money $557,636

ATP Sao Paulo 250 | Terra | $455.565 – Turno Decisivo Quali

Quadra 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Guilherme Clezar vs [7] Arthur De Greef



ATP Sao Paulo Guilherme Clezar Guilherme Clezar 7 6 Arthur De Greef [7] Arthur De Greef [7] 5 0 Vincitore: G. CLEZAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. De Greef 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 5-0 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. De Greef 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. De Greef 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. De Greef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Jozef Kovalik vs [5] Roberto Carballes Baena