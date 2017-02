Angelique Kerber: “il mio obiettivo adesso è tornare a sentirmi a mio agio in campo”

Il “Dubai Duty Free Championship”, torneo WTA di livello Premier che ogni anno va in scena nella città degli Emirati Arabi Uniti, è pronto ad aprire i battenti con Angelique Kerber forte della testa di serie numero uno. Reduce da un avvio di stagione tremendamente difficoltoso, la tedesca è chiamata adesso a rimettersi in carreggiata con urgenza. “Sono molto contenta di tornare a Dubai. Il torneo è spettacoalre e la città è molto interessante”, ha dichiarato la tennista di Brema, pronta a prendere parte all’evento per la sesta volta in carriera.

“Sono stata qui molte volte ma non sono mai riuscita a giocare tanto bene quanto avrei voluto, il mio obiettivo adesso è tornare a sentirmi a mio agio in campo. Tenerò di ritrovare sensazioni positive con il mio rovescio; la settimana scorsa sono anche stata un po’ male, quindi da adesso cercherò di fare ritorno al mio livello”, ha aggiunto la Kerber.

Edoardo Gamacchio