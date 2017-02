Alexandr Dolgopolov: “Ho attraversato mesi difficili fra infortuni, operazioni e riposo forzato, ma ora sono felice di essere a questo livello”

Alexandr Dolgopolov è tornato a vincere un titolo ATP: il tennista ucraino ha battuto Kei Nishikori nella finale del torneo di Buenos Aires.

Ex numero 13 del mondo nel 2012, Dolgo vuole a tutti i costi entrare in Top-10: “È stata una settimana perfetta, in cui sono finalmente riuscito a battere Kei Nishikori. Ho attraversato mesi difficili fra infortuni, operazioni e riposo forzato, ma ora sono felice di essere a questo livello. Condizioni fisiche permettendo, potrei entrare fra i primi dieci; per riuscirci dovrò continuare a giocare ad alto ritmo”, ha confessato l’ucraino al termine della finale vinta in Argentina.

Lorenzo Carini