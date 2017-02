Belgio-Italia: il countdown è cominciato

Belgio contro Italia vale una semifinale Davis e, sebbene manchino ancora tanti giorni prima che diventi realtà, possiamo già analizzare alcuni fattori che saranno fondamentali nel delicato week end che sarà: probabilmente si giocasse oggi i nostri avversari sarebbero super favoriti, vuoi per la superficie estremamente rapida che sceglieranno o soprattutto perché i nostri giocatori non sembrano al meglio delle loro possibilità, almeno due dei quattro che con tutta probabilità Barazzutti sceglierà.

Se è vero che Andreas Seppi e Paolo Lorenzi attraversano un buon periodo di forma, è pur vero che per affrontare al meglio il Belgio fuori casa avremo bisogno di ben altro Fognini rispetto a quello che abbiamo visto in questi primi mesi del 2017, con un Bolelli arma fondamentale nel doppio e che appena rientrato nel circuito avrà bisogno di un periodo di rodaggio per arrivare al picco della sua condizione.

Superficie che sarà rapidissima e indoor (salvo improbabili colpi di scena): prescindere da Seppi sembra sinceramente difficile, date le sue capacità su tale terreno di gioco. I dubbi rimarranno sul secondo singolarista, con Lorenzi che potrebbe vedersi scavalcato dal ligure Fognini, ammesso che, come detto sopra, questi salga di livello affinché possa dire la sua sul rapido, superficie in cui in passato ha dimostrato di saper giocare.

Punto del doppio che potrebbe sorridere alla compagine italiana con Simone Bolelli che in un paio di mesi potrebbe trasformarsi in pedina affidabile. Ma se c’è una possibilità di giocarsela con la squadra belga…qual è? Mescolare le carte con i tre moschettieri in singolare e puntare forte sul punto spesso decisivo del doppio. Magari giocarsi un Lorenzi nella prima giornata e puntare forte su Fognini nelle restanti due: Barazzutti ha buone carte, speriamo sappia trarre il meglio da esse.

I nostri avversari vivono probabilmente il loro miglior periodo…a differenza nostra: con Goffin che ha già fatto sapere che sarà presente a Charleroi e che oramai si appresta a sbarcare in top10, gli equilibri sono decisamente a loro favore, con uno Steve Darcis quanto mai forte e ispirato che potrebbe rendere la vita molto complicata al team italiano.

Non partiamo battuti ma certamente non possiamo dirci favoriti: proprio questo potrebbe essere un vantaggio però per la squadra azzurra, capace di arrivare al proprio massimo proprio quando non ha nulla da perdere.

L’incontro di Fognini contro Pella è ancora sotto gli occhi di tutti: quando ha cominciato il ligure a giocare davvero bene? Proprio quando la situazione sembrava spacciata.

Mancano mesi ma è già febbre Davis…

Alessandro Orecchio